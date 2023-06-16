Evkaf İyilik Gönüllüleri dün hem çevre temizliği yaptı hem de Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti. Girne-Lefkoşa anayolunun kenarlarına atılan çöpleri toplayan gençler, takdir topladı.

Torbalarca çöp toplayan gençler, çevreye daha duyarlı olunması gerektiğini belirtti. “Çevremizi sevelim, doğayı koruyalım” sloganıyla temizlik yaptıklarını ifade eden gönüllüler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, herkesin gerekli dikkati ve özeni göstermesi gerektiğini belirtti. Gençlerden oluşan gönüllüler, çevre temizliğinin ardından Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek, yaşlılarla sohbet etti. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden gençler, çeşitli ikramlarda da bulundu.