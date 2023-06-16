Viyana’da ortak açıklama

Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüşmesine yer verdi.

Gazete görüşmede, Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlaması konusunun ayrıntılı bir şekilde ele alındığını yazdı.

Habere göre görüşme çerçevesinde yapılan ortak açıklamada ise, BM himayesindeki müzakerelerin yeniden başlaması ve çıkmazın aşılması hedefiyle, Hristodulidis’in önerisi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, “müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik gerek şimdiki durumda gerekse başladıktan sonra müzakere masasında, AB’nin daha aktif bir rol üstlenmesinin önemi üzerinde durulduğu” ifade edildi.

Ortak açıklamada, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olduğu, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın yaşayabilir ve AB’nin işlevsel bir ortağı olarak kalmasının sağlanmasının, AB’nin çıkarına olacağı ayrıca AB’ye dahil olmanın, Kıbrıs’ın ve tüm vatandaşlarının güvenlik ve refahının en iyi garantisini de teşkil ettiği dile getirildi.

Avusturya Başbakanı'nın tutumunun, Hristodulidis’in tüm temaslarında duyduğu Avrupa politikasıyla örtüştüğünü yazan gazete, bu tutumun, “Avrupa Birliği’nin diyalogdaki çıkmazın aşılması çabalarına katkı koymaya hazır olması şeklinde olduğunu" ayrıca bunu, BM Genel Sekreteri’nin kendisinin niyetleriyle ilgili çabayla da ilişkilendirdiğini belirtti.

Habere göre diplomatik kaynaklar, tarafların niyetlerine ilişkin hamlelerin, BM kanadına yönelik olması gerektiğini ifade etti.