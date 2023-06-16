7 Eylül’de hizmette

Emir ERTORUN

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile görüşen Küçüközdemir, şirketin, 4.5G ihale süreci ile ilgili çalışmalar ve yatırımların son durumu hakkında bilgi verdi.

Küçüközdemir, 4.5G hizmetini ülkede ilk verecek şirket olarak, bu yatırımın, yasal sürece ve ihale sürecine uygun şekilde 7 Eylül tarihinde halka dört dörtlük hizmet verecek şekilde tamamlanacağını söyledi.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da, TAK’ın çalışmaları ile bilgi verdi, iki kurum arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Küçüközdemir’e TAK ziyaretinde marka iletişimi müdürü Özlem Kavaz Soykan ile kurumsal iletişim uzmanı Gülten Karanfiloğlu eşlik etti.

Şirket müdürü Murat Küçüközdemir, ziyarette yaptığı konuşmada, şirket olarak 2022 Kasım ayında imzaladıkları 4.5G ihalesinin öngördüğü 10 aylık süre sonunda halka ve müşterilerine “dört dörtlük” hizmet vermek için yatırımları hızla sürdürdüklerini söyledi.

KKTC’nin, artık teknoloji olarak geri kalan bir hizmet olan 3G’den hızla 4.5G’ye geçmesini en çok isteyen bir şirket olduklarını ifade eden Küçüközdemir, şirket olarak KKTC’ye geldikleri günden beridir yatırıma verdikleri önemi vurguladı.

Bu çerçevede 4.5G için toplamda 100 milyon dolar yatırım yapacaklarını ifade eden Küçüközdemir, bu sürecin en erken zamanda tamamlanması için uğraştıklarını ve yasal süre içinde bunu hizmete sunacaklarını kaydetti.

“Maddi bir bedel ödedik…”

İhaleyi ilk alan opertatör olmak için şartlarını zorladıklarını ve bunun için, rakiplerine kıyasla maddi bir bedel de ödediklerini anlatan Küçüközdemir, planlanandan önce 4.5G’ye geçmenin ek külfetleri de olacağını ve bunu tüketiciye yansıtmak istemediklerini belirtti.

