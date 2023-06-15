Aile kavgası  polislik oldu

Lefkoşa’nın Organize Sanayi bölgesinde önceki akşam meydana gelen olayda Mehmet Yalçın ile bir arkadaşı, kuzeninin ayrılma aşamasında olan eşi ve kardeşini darp etti. Olayın ardından Yalçın tutuklanırken, ona yardım eden şahıs kayıplara karıştı.

Polis, zanlı Yalçın’ı dün mahkemeye çıkararak, olguları aktardı.

Polis, olayın önceki akşam saat 18.30 sıralarında Organize Sanayi bölgesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletme önünde meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, Mehmet Yalçın’ın bir arkadaşıyla birlikte, kuzeninin ayrılma aşamasında olan eşi Mustafa Kulu ve erkek kardeşi Zekeriye Kulu'yu darp ettiğini açıkladı.

Polis, şikayet üzerine Mehmet Yalçın’ın tutuklandığını diğer zanlının ise arandığını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve aranan şahsın bulunmasına etki edebileceğini belirterek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.