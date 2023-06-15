banner564

Aile kavgası  polislik oldu

banner587

Kuzeninin ayrılma aşamasında olan eşini ve kardeşini ciddi şekilde darp eden Mehmet Yalçın tutuklanırken, suç ortağı kaçtı

Aile kavgası  polislik oldu
banner598

Lefkoşa’nın Organize Sanayi bölgesinde önceki akşam meydana gelen olayda Mehmet Yalçın ile bir arkadaşı, kuzeninin ayrılma aşamasında olan eşi ve kardeşini darp etti. Olayın ardından Yalçın tutuklanırken, ona yardım eden şahıs kayıplara karıştı.
Polis, zanlı Yalçın’ı dün mahkemeye çıkararak, olguları aktardı. 
Polis, olayın önceki akşam saat 18.30 sıralarında Organize Sanayi bölgesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletme önünde meydana geldiğini söyledi.
Polis memuru, Mehmet Yalçın’ın bir arkadaşıyla birlikte, kuzeninin ayrılma aşamasında olan eşi Mustafa Kulu ve erkek kardeşi Zekeriye Kulu'yu darp ettiğini açıkladı. 
Polis, şikayet üzerine Mehmet Yalçın’ın tutuklandığını diğer zanlının ise arandığını söyledi. 
Soruşturmanın yeni başladığını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve aranan şahsın bulunmasına etki edebileceğini belirterek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti. 

banner594
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bayram cezaevinde 
Bayram cezaevinde 
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner473