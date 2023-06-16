Bilinç ve farkındalık artmalı

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü dolayısıyla, deniz kaplumbağalarının yaşam döngüleri ve korunmalarının önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nün, nesli tehlikede olan deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunması ve farkındalık yaratılması amacıyla kutlandığı belirtilerek, Merkez’in tüm faaliyet ve projelerini bu amaca yönelik olarak gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kara: Korunmalarına yönelik bilinç ve farkındalık da artacak

Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nü kutlayan Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projesi Müdürü Silem Sargın Kara, deniz kaplumbağaları hakkında bilgi sahibi olma oranı arttıkça korunmalarına yönelik bilinç ve farkındalığın da artacağına vurgu yaptı. Denizlerde artan plastik ve ağır metal kirliliği, iklim değişikliği, yuvalama ve beslenme alanlarındaki tahribat gibi sebeplerin deniz kaplumbağası popülasyonunu tehlike altına soktuğunu belirten Kara, “Merkez olarak gerek yaralı deniz kaplumbağalarını tedavi edip onları sağlıklarına kavuşturarak, gerekse toplumu bilinçlendirme projeleri yürüterek soylarının devamı için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Deniz kaplumbağalarının yüz milyon yıldır yaşam döngülerini sürdürdüğünü ifade eden Sargın Kara, “Dişi deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakmak için kumsala çıkar, yavrular ise yumurtalarından çıktıktan sonra denize ulaşmaya çalışırlar. Böylece, hayat döngüleri ile karasal ve denizel yaşam arasında birleştirici bir rol oynarlar” dedi.

Kıbrıs sahillerinde yaşam süren kaplumbağalar

Deniz kaplumbağalarının korunmasının önemine vurgu yapan Kara, Kıbrıs sahillerinde yaşam süren İribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ve Yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) hakkında da bilgiler verdi. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) listesine göre Yeşil deniz kaplumbağasının nesli tükenmekte olan türler arasında, İribaş deniz kaplumbağasının ise küresel ölçekte hassas, Akdeniz havzasında ise asgari endişe gerektiren tür kategorisinde yer aldığı kaydedildi. Sargın Kara: “Etobur olan ve denizanaları ile beslenen İribaş deniz kaplumbağalarının korunması, denizanası popülasyonunu kontrol altında tutar. Ayrıca bu tür, balık ve kabuklu deniz canlıları ile beslenirken suya dağılan minik parçalarla küçük balık sürüleri de kolayca beslenip gelişirler. Yeşil deniz kaplumbağası ise otobur beslenir ve denizlerin bahçıvanları olarak bilinir. Denizlerin oksijenlenmesinden sorumlu olan bu tür, deniz çayırları ile beslenirken onların da büyümesine katkı sağlar” dedi.

