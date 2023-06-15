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Kalbine yenildi

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27 yaşındaki akademisyen Ramazan Güzel hayatını kaybetti

Kalbine yenildi
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Girne’de ikamet eden akademisyen Ramazan Güzel, 27 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde çalışan Güzel’in, önceki gün saat 10.00 sıralarında bir arkadaşı tarafından evinde ölü bulunduğu belirtildi.  
Güzel’e yapılan otopside ölüm sebebinin “Aort anevrizma rüptürü, kalp tamponadı ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
Güzel’in zamansız ve ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Bu arada, Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş, üniversite çalışanlarından Ramazan Güzel’in vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.
Arslanbaş mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Öğrenciliğinden mezuniyetine, mezuniyetinden iş hayatına hep bizimle olan, ailemizin en değerlilerindendi. Çok ama çok erken kaybettik, başımız sağ olsun.”

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