Yönetenlerin çözmesi lazım

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşlardan bazıları ülkedeki en büyük sorunun pahalılık, kötü ekonomi, bazıları ise trafik kazaları, suç oranlarının artması ve çevre kirliliği olduğunu söyledi. Vatandaşlar, eğitim ve sağlıkta da ciddi sorunlar yaşandığını dile getirdi. Vatandaşlar, “Her gün zam oluyor, pahalılık aldı başını gidiyor. Üstelik ekonomik sorunlarla mücadele ederken, trafik, sağlık, çevre ve diğer olumsuzluklarla da baş etmek zorunda kalıyoruz” dedi. Vatandaşlar, ülkeyi yönetenlerin güçlü bir iadeyle sorunları çözmesi gerektiğini dile getirdi.

Ne dediler…?

Hamit Çalışkan

“Bu ülkenin en önemli sorunlarının başında sağlık geliyor. Hastaneye gidiyoruz ilaç yok. Sağlık Bakanı ilaç eksiğimiz yok diyor ancak ilaç almaya hastaneye gittiğimizde oradaki eczacılar dışarıdaki eczanelerden alabileceğimizi hastanede olmadığını söylüyor. Bu ülkede yaşanan sorunlar bir birlerini bile idare edemeyen insanların ülke idare etmeye çalışmasındandır. Kıbrıs’ta bir çözüm olması halinde daha mutlu ve daha iyi bir yaşam olacaktır. Avrupa kurallarının geçerli olacağı bir duruma girileceği için çok çok daha iyi olacaktır.”

Hüsnü Özdalga

“Bu ülkenin en önemli sorunları pahalılık, trafik ve emeklilerin maaşı ile asgari ücrettir. Bu sorun yönetimle alakalıdır. Bu ülkede bir anlaşma olması halinde daha güzel ve mutlu bir yaşam olacaktır. Bu anlaşma halkın istediği gibi olursa herkes mutlu olacaktır diye düşünüyorum.”

Aziz Tanseloğlu

“Bu ülkenin en önemli sorunları ekonomi ve yollardır. Bu sorunların nedeni yeterli bütçenin olmamasından kaynaklanıyor. Ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Her gün zam oluyor ve alışveriş yapmaya korkar olduk. Bu ülkede bir anlaşma olması halinde her şeyin çok güzel olacağını söyleyebilirim. En başta ekonomi sonrasında da yollar düzelecek ve ülkede artık ölümlü kazalar biraz olsun azalacaktır. Bir anlaşma olması halinde güzel günler göreceğiz.”

Hüseyin Işısal

“Bu ülkenin en önemli sorunu pahalılıktır. Pahalılıktan sonra eğitim ve sağlıkta da ciddi sorunlar vardır. Bu sorunlar genellikle yönetimden ve sendikaların olur olmaz isteklerinden kaynaklanıyor. Kıbrıs’ta bir çözüm olursa ve her iki taraf da bir birlerinin haklarına sahip çıkacaksa elbette ki bir çözümün olması bu ülke için iyi olacaktır ancak Rum tarafı da bizimkiler de böyle bir pozisyona yakın değildir. Rum tarafındaki olaylar ve yaşananlar birlikte yaşama veya ortaklık kurabilecek pozisyonda değildir.”

Mustafa Alkım

“Bu ülkenin en önemli sorunu güvenlik ve çevre kirliliğidir. Bu sorunlar toplumun duyarsızlığı ve eğitimsizlikle bağlantılıdır. Eğitim ve ağır cezalar getirilmesi halinde bu sorun ortaya kalkacaktır. Ülkede bir çözüm olması halinde muhakkak ki daha mutlu bir yaşam sürülecektir. Toplum şu anda önünü görememesi ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiriyor. Kıbrıs’ta bir çözümün olacağına inanıyorum.”

Zühre Özdalga

“ Bu ülkenin en önemli sorunu pahalılık ve yollardır. Bu sorunların nedeni insanların duyarsızlığından kaynaklanıyor. Kıbrıs’ta bir çözüm olması halinde daha mutlu bir yaşam olacaktır. Bir anlaşma olması halinde ülkeye düzen gelecek ve yönetimsel sorunlar da ortadan kalkacak ülkeye düzen gelecektir. O nedenle mutlaka bu çözümün artık sağlanması gerektiği inancındayım.”

Serpil Çalışkan

“Bu ülkenin en önemli sorunları pahalılıktır. Hiçbir şeyi eskisi gibi alamıyoruz. Bu sorunların tek nedeni hükümetin sorumsuzluğudur. Doktora gidiyoruz ilaç yazıyorlar hastanede bulamıyoruz dışarıdan alıyoruz ve onlara da çok fazla paralar ödüyoruz. Bu ülkede bir çözüm olacağını düşünmüyorum.”