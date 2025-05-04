Bölge halkı huzursuz

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de Long Beach bölgesinde dün sabaha karşı devriye gezen polis ekipleri, yüzünde maske ve ellerinde eldiven bulunan Hüseyin Akkoyun’u sırt çantasıyla birlikte ağaçlar arasında gizlenmiş halde tespit ederek suçüstü tutukladı.

Yakınlarda bir eve hırsızlık yapmaya hazırlanırken tutuklanan Hüseyin Akkoyun’un çantasında

2 adet levye, bir adet keski, 2 adet marangoz keski aleti, bir adet tornavida, 3 adet oda anahtarı ve 6 adet kapı açmaya yarayan sert plastik malzeme bulundu. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün ek tutuklama emri alındı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Yokuşoğlu, 3 Mayıs saat 01.30 sıralarında, İskele’de Long Beach bölgesinde, devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, zanlının yüzünde maske ve ellerinde eldiven takılı vaziyette, tasarrufundaki sırt çantası ile ağaçlar arasında gizlenmiş olarak tespit edilerek suçüstü tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan çantada yapılan kontrolde, hırsızlık maksatlı ev açmaya yarayan 2 adet levye, bir adet keski, 2 adet marangoz keski aleti, bir adet tornavida, 3 adet maymuncuk oda anahtarı, 6 adet kapı açmaya yarayan sert plastik malzeme tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Zanlının, yakınlarda bulunan bir eve hırsızlık yapmaya hazırlandığını itiraf ettiğini de aktaran polis, bölgede 10’dan fazla faili meçhul benzeri meselenin olduğunu ifade etti ve mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

