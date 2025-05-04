256 sürücüye ceza yazıldı

Trafik ekipleri tarafından önceki gece ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde, bin 593 araç sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından 256 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde ayrıca, 13 araç trafikten men edildi, bir sürücü tutuklandı.

Denetimlerde, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“168’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, biri trafik ışıklarına uymamak ve 55’i diğer trafik suçları.”

Alkollü sürücüler kaza yaptı, 6 kişi yaralandı

Bu arada Kaleburnu köy girişinde alkollü sürücü kaza yaptı, iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün sabah saat 01.30 sıralarında, Kaleburnu köy girişinde kabristanlık önünde, Ali Osman Paşa (E-21) 200 miligram alkollü içki tesiri altında, GE 797 plakalı salon araç ile Kaleburnu istikametinden Kuruova istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıktı ve kabristanlığın çevre duvarına çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Hasan Emirzadeoğluları (E-34), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sürücü Ali Osman Paşa’nın çenesinde kırık, yolcu Hasan Emirzadeoğulları’nın ise belinde kırık teşhisi ile yapılan tedavilerinin ardından, Hasan Emirzadeoğulları acil serviste müşahede altına alınırken, Ali Osman Paşa ise tedavisine müteakip taburcu oldu.

Araç sürücüsü alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında ise dört kişi yaralandı.

29 yaşındaki Muhammed Tevfik Bircan, 93 miligram alkollü içki tesiri altındayken SP 312 plakalı salon aracıyla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Halkbank Çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan araç, çember üzerinden geçtikten sonra tekrar yola kontrolsüzce girerek demir bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada araç sürücüsü Bircan ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Sevde Nur Kaya (20), Alya Nebipaşagil (19) ve Muhammed Ali Salman (21) yaralandı. Dört kişi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

