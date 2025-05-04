Güney sarı alarm verdi

Ömer KADİROĞLU

Adanın hem kuzeyi hem güneyi yağışlı havanın etkisi altına girerken, KKTC Meteoroloji Dairesi 9 Mayıs’a kadar ılık havanın süreceğini açıkladı. Rum Meteoroloji Dairesi ise bugün için sarı uyarının yenilenmesine karar verdi.

Son birkaç gündür yağışlı hava etkili olurken, ülkede dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış 20 dakika sürdü.

Lefkoşa’da etkili olan kısa süreli yağış Organize Sanayi Bölgesinde birçok yolun sular altında kalmasına yetti.

KKTC Meteoroloji Dairesi, bugün de yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi, ayrıca öneki gün en fazla yağışın Beylerbeyi’ne düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi tarafından verilen bilgiye göre, önceki gün 08.00 ile dün 08.00 arasında Beylerbeyi’ne metrekareye 59 kg yağış düştü.

Alevkaya’da 34, Esentepe’ye 33, Boğaz’da 18, Girne ile Lefkoşa’da 15, Mallıdağ’da 13, Tatlısu’da 12i YDÜ ile Karaoğlanoğlu’nda 11, Kozanköy’de 10 ve Selvilitepe’de 9 kg yağış kaydedildi.

Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,1 ile 8,6 kg yağış kaydedildi.

Yağışlı hava güneyde de etkili oluyor

Yağışlı hava güney Kıbrıs’ta da etkili olurken, Rum Meteoroloji Dairesi bugün için sarı uyarının yenilenmesine karar verdi.

Rum Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün de istikrarsız hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Sarı uyarı bugün 11.00'den itibaren saat 17.00'a kadar geçerli olacak. Açıklamada, dağlık ve iç kesimlerde etkili olacak izole kuvvetli fırtınaların beklendiği, dolu yağışının da olası olduğu belirtildi. Rüzgarlar değişip kuvvetlenecek, yağışın şiddeti ise saatte 35 milimetreyi aşabilecek.



