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Eşyalar zarar gördü

Salamis yolunda bir işletmenin bahçesinde meydana gelen yangın, diğer evlere de sıçradı

Eşyalar zarar gördü
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Gazimağusa’da dün sabah saatlerinde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken bölgede kısa süreli bir panik yaşandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; dün 09.45’te, Gazimağusa’da Salamis Yolu üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin bahçesi içerisinde bulunan yardımcı evde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, evin yanında bulunan iki ayrı yardımcı eve de sirayet etti. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda üç yardımcı ev ile içlerinde bulunan çeşitli dekorasyon malzemeleri yanarak zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 

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