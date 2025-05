Pembe ve Şanslı  denize kavuştu

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, deniz emekçisi balıkçı dostları ile bir araya gelerek Pembe ve Şanslı’yı mavi sulara uğurladı.

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü her daim işbirliği içinde oldukları balıkçı dostları ile birlikte kutladı. Ada genelinde deniz suyunun ısınmasıyla birlikte Merkez’de tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağalarını doğal yaşam alanlarına kavuşturmaya başlayan Meritta, emekçi balıkçı dostları ile birlikte tedavisi tamamlanan Pembe ve Şanslı isimli deniz kaplumbağalarını denize uğurladı. Merkez aynı zamanda Mayıs ayının deniz kaplumbağalarının çiftleşme dönemi olduğunu kaydederek dikkat edilmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Deniz kaplumbağalarının çiftleşme döneminin başladığına dikkat çeken Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, şunları söyledi:

“Çiftleşme sezonunda deniz kaplumbağalarına destek olmak için basit ama etkili çözümler vardır. Sığ sularda tekne ve jet ski gibi motorlu deniz araçlarının kullanımında dikkatli olmak, sahil aydınlatmalarının mümkün olduğunca sınırlandırılması ve plajların temiz tutulması bunlardan birkaçıdır. Dişi bir kaplumbağanın bir sezonda üç-beş kez yumurtlayabildiğini ve her seferinde yaklaşık elli ile yüz yirmi arası yumurta bırakabildiğini düşünürsek neslin devamı için sezon boyunca göstereceğimiz her duyarlılığın onların sağlıkla çiftleşmesine, yuvalamasına ve yavruların çıkış sürecine katkı sağlayacağı açıktır.”

İki deniz kaplumbağasını tedavi süreçlerinin ardından doğal yaşam alanlarına uğurlamanın yanı sıra 1 Mayıs’ta deniz emekçisi balıkçı dostlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekleyen Kara, “Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı kutluyorum” dedi.

Chelonia mydas türü

Ahmet Kaveci tarafından bulunan 5 - 8 yaşlarındaki Şanslı ve Lokman Kaveci tarafından bulunan 8 – 10 yaşlarındaki Pembe, Şubat ayında boğulma sebebi ile merkeze getirilmişti. Chelonia mydas türü iki deniz kaplumbağası tedavilerinin ardından eski sağlıklarına kavuşturularak bulundukları yer olan Yeni Erenköy’den doğal yaşam alanlarına uğurlandı.