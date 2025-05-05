Türkiye bunu konuşuyor

Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilirken, daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olduğu belirtildi. Saldırı sonrası açıklama yapan Özel ise bir süredir tehditler aldığını söyledi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırganın "Ben Osmanlı çocuğuyum" dediğini iddia ederek, saldırganın yakalandığını ve Özgür Özel'in durumunun iyi olduğunu söyledi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Tengioğlu, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

Saldırgan ilk ifadesinde, “Önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak vermediler. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda sinirlerime hakim olamadım." dedi.

"Bir süredir tehdit alıyoruz"

Saldırı sonrası açıklama yapan Özel, şöyle dedi:

"Hepimiz evimizdeyken Gezi'de kepçenin önüne ilk Sırrı abi atlamıştı. Eğer Sırrı Süreyya Önder orada olmasaydı o uğurladığımız AKM yerinde AVM olacaktı. Bugün Ceren'in babasına vedasını ağlamamak için gırtlağıma tutarak dinledim.

Tüm siyasetçilerin cezaevinde değil dışarda olması gereken bir süreçte böyle bir saldırı oldu. Bir süredir tehditler alıyoruz. Arayıp bu saldırıyı kınadılar. Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Ben bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok. Hiç kimse kırgınlığım ve küskünlüğüm yok."

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." denildi.

"Çocuklarını öldürmekten sabıkalı"

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eliyle vuran saldırganla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel’i telefonla aradı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel'i telefonla aradığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Bahçeli: Provokasyon düşündürücüdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileterek şiddete her türlü karşı olduklarını belirtti.

Bahçeli, şiddet eyleminin nasıl olduğunun açıklığına kavuşturulması gerektiğini söylerek "Provokasyon düşündürücüdür." dedi.

DEM Parti saldırıyı kınadı

DEM Parti de Özel'e yapılan saldırıyı kınadı. Partiden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

“Kabul edilemez”

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tip saldırılar demokratik siyaset kültürümüzü hedef alan, sosyal barışı zedeleyen tehlikeli girişimlerdir." ifadesini kullandı.

Toplumsal hayatta ve siyasette şiddet eylemlerine asla yer olmadığını kaydeden Fidan, CHP Genel Başkanı Özel'e yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.

Fidan, paylaşımında, "Kabul edilemez. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2025, 10:39