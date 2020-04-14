‘Yurt dışına çıkış yasağı’ getirildi

Girne’de elektronik eşya dükkânından hırsızlık yapmaya kalkışırken suçüstü yakalanan Nijerya uyruklu Joshua Israel Agalah hakkındaki soruşturma tamamlandı. Devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanan ve sırt çantasında çekiç ile kar maskesi bulunan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 11 Nisan 2020 tarihine saat 01.00 sıralarında bir elektronik eşya dükkanının kapısını açmaya çalıştığı esnada devriye gezen ekipler tarafından yakalandığını söyledi.

Polis, yapılan üst aramasında zanlının sırt çantasında bir adet çekiç ve kar maskesi bulunarak emare alındığını belirtti. Polis memuru amacı cep telefonu çalmak olan zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve yurtdışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.