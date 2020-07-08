Öğrencilere müjde

Ülkemizin değerli eğitimcilerinden, Elit Eğitim Merkezi Direktörü Kürşat Köseoğlu ve Lider Eğitim Merkezi Direktörü Cemre Akar, 2020-2021 Akademik yılında ortak projeler, çalışmalar ve etkinlikler yürütmek için bir araya geldi.

Yapılan açıklamada Köseoğlu ve Akar öğrencilere yeni akademik yılda daha geniş kapsamlı programlar ve seminerler sunmak adına ortak çalışmalar yürütmeyi arzuladıklarını açıkladılar.

Bugüne kadar hep ‘Önce eğitim’ felsefesiyle hareket ettiklerini ve bu nedenle Elit Eğitim Merkezi ile birlikte gerçekleşecek her türlü çalışmanın çok değerli olduğunu kaydeden Akar “Kürşat Köseoğlu’ndan hepimizin öğrenecek çok şeyi var” dedi.

Köseoğlu ise Elit Eğitim Merkezi çocuklarının bu yıl göstermiş oldukları üstün başarının motivasyonu ile önümüzdeki akademik yılda çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ve bu doğrultuda eğitim ve iletişim alanında değerli bir isim olan Cemre Akar ile birlikte ortak faaliyetler yürütmenin çok verimli olacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

Uzun yıllar eğitim alanında güzel izler bırakmış iki eğitimcinin sosyal medya paylaşımı ise yoğun ilgi gördü.