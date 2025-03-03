Brezilya’yı aratmadı

Güney Kıbrıs’ın en büyük etkinliklerinden biri olan Limasol Karnavalı dün başlarken, sokaklar renklendi. Hiciv, yaratıcılık ve sınırsız eğlenceyi bir araya getiren, karnavala katılmak için binlerce kişi, Limasol’a akın etti.

Renkli kostümler, müzik ve dans eşliğinde gerçekleşen karnaval, yılın en büyük şenliklerinden biri olarak dikkat çekti.

Karnavala, 100'den fazla organize grup benzer sayıda araçla katılım gösterdi.

Organizatörler, gösteriye 35 bin kişinin katıldığını tahmin ediyor.

Makarios Caddesi boyunca yürüyüş saat 13.00'te Ayios Nikolas Kavşağı'ndan başlayarak Polemidia ışıklarında son buldu.

Kalabalığın arasında büyükelçiler ve diğer yetkililer yer alırken, Limasol Belediye Başkanı Yiannis Armeftis de geçit törenine katıldı.

Karnavalda alaycı ve komik gösteriler yer aldı. Siyasal ve toplumsal sorunlara dikkat çekilirken,

en dikkat çeken etkinlik iki karakteristik figürün yer aldığı "Odysseus ve Sirenler" oldu.

Eski Rum Yönetimi Lideri Nicos Anastasiadis ve Başsavcı Giorgos Savvides’in kuklalarıyla yapılan gösteride bir dönem gündeme gelen yolsuzluklara dikkat çekildi.

Ayrıca bir diğer afişte eski Sayıştay Başkanı'nın istifasına kadar yaşananlara gönderme yapıldığı görüldü.

Parlamentoya göndermeler yapılırken "Hayaletlerin Parlamentosu" temasıyla kuklalı gösteri yapıldı.

Parlamentoda önemli çalışma yapılmadığı edilirken, aynı zamanda Yunanistan Ulusal Sağlık Sisteminde (GHS) de vatandaşların sağlık hizmetlerinde yaşadığı gecikme ve sorunlar da hiciv konusu oldu.

Göze çarpan bir diğer savaş arabası ise hızlı gelişmenin ve titizliğin simgesi olan Limasol'un görkemli kulelerini tasvir etti.

Ayrıca Limasol’daki fahiş kira fiyatlarını anlatan "Kiralık - 2.000 €" yazısı da dikkat çekti.