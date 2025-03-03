2 kişi tutuklandı

Lefkoşa'da Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir araçta yapılan aramada 3 tür uyuşturucu bulundu; Ali Hantı ve Kahraman Murat Kaylak isimli şahıslar tutuklandı. Zanlılar “kanunsuz uyuşturucu madde kokain, hintkeneviri, hap alma, tasarruf ve verme” suçlamalarıyla dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis; 1 Mart 2025 tarihinde saat 18.45’te Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde zanlı Ali Hantı’nın kullanımında ve zanlı Kahraman Murat Kaylak'ın yolcu olarak bulunduğu SP 554 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis yapılan aramada; yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri, 15 gram kokain ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis; zanlı Hantı’nın ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada 16 adet sarı renk uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ile yaklaşık bir gram hintkeneviri bulunarak emare yapıldığını söyledi.

Polis; her iki zanlının da itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru; zanlı Hantı’nın ifadesinde evinde bulunan hapları 20 adet olarak aldığını ve 4 adedini çeşitli tarihlerde kullandığını belirttiğini söyledi.

Polis; zanlıların uyuşturucu maddeleri temin ettikleri şahsın arandığın, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu dile getirdi.

Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025, 09:39