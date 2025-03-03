Dükkanı dağıttı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da çalıştığı iş yerinden ayrılmak ve ülkesi Nijerya’ya dönmek isteyen Thierry Wilfrdied Kamta Ngoukedi hem parasını alamadığı hem de kendisine uçak bileti kesmediği gerekçesiyle patronunu darp etti.

Patronunu iterek yere düşüren zanlı, daha sonra işvereninin cinsel organını sıkarak darp etti. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün sabah “Kasti Hasar ve Ciddi Darp” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; zanlı Thierry Wilfrdied Kamta Ngoukedi’nin 1 Mart 2025 tarihinde saat 17.45 raddelerinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde kendisine uçak bileti kesmediği gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu patronu K.Y.A’yı göğsünden ittirip sırtını çiçekliğe vurmasına sebep olduğunu söyledi. Polis; zanlının eliyle patronun cinsel organını sıkmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, olayın sonucunda işverenin çarptığı 500 TL değerindeki bir adet seramik ile 5 bin TL değerindeki ahşaptan mamul çiçekliğin çatlamasına sebebiyet vererek kasti hasara uğrattığını da mahkemeye aktardı.

Polis; zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis memuru, ayrıca olay esnasında orada bulunan kişilerden ifade alınacağını, kamera görüntülerinin temi edileceğini belirterek, ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı; patronunun kendisine hakaret ettiğini, aşağıladığını bu nedenle sinirlendiği için bir anlık öfke ile bu suçu işlediğini öne sürdü.

Mahkeme zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

