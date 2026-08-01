Yüzde 90  indirim imkanı

Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar kapsamındaki işverenlerin birikmiş prim borçlarının tahsilini kolaylaştırmak amacıyla iki ayrı yasa gücünde kararname yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelerle, 1 Ocak 2010-30 Haziran 2026 dönemine ait gecikmiş prim borçları için başvuru yapan işverenlere gecikme zamlarında yüzde 90'a varan indirim ve 36 aya kadar taksit imkânı getirildi. Düzenlemeye göre, 1 Ocak 2010 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki prim ve gecikme zammı borçlarını ödeyemeyen işverenlerin, 15 Eylül 2026 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Dairesi'ne başvurması gerekiyor. Yapılan başvurular daire tarafından en geç bir ay içinde değerlendirilerek sonuç yazılı ve gerekçeli şekilde başvuru sahibine bildirilecek.

Yapılandırmanın detayları

-1 Ocak 2010 - 30 Haziran 2026 dönemine ait prim borçları yapılandırma kapsamına alındı.

-Peşin ödeme yapan işverenlerin gecikme zamlarının yüzde 90'ı silinecek.

-Taksitli ödeme seçeneğinde prim borcunun; Yüzde 25'ini ödeyenlere gecikme zammında yüzde 90 indirim, Yüzde 50'sini ödeyenlere gecikme zammında yüzde 65 indirim, Yüzde 65'ini ödeyenlere gecikme zammında yüzde 40 indirim uygulanacak.

-İlk ödemenin 23 Ekim 2026'ya kadar yapılması halinde kalan gecikme zamları dondurulacak.

-Kalan borçlar en fazla 36 aya kadar taksitlendirilebilecek.

-Ardışık üç taksidin ödenmemesi halinde yapılandırma hakkı iptal edilecek.

-Yapılandırmadan yararlanabilmek için 31 Aralık 2009'a kadar oluşan tüm prim borçlarının tamamen ödenmiş olması şartı aranacak.

-Her işyeri için değerlendirme ayrı ayrı yapılacak.

Kararnamelerin uygulanması çalışma işleriyle görevli bakanlık tarafından yürütülecek. Düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girdi.



Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026, 09:21