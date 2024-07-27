Yüzüne vurdu

Gönyeli’de işlettiği dükkana gazete getiren kuryeyle kavga eden Nurullah Gökçe şiddete başvurdu. Kuryeyi yumruklayarak darp eden zanlı, yola iterek düşmesine ve cep telefonunun kırılmasına neden oldu.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 09.30 raddelerinde Alayköy'de Hala Sultan Sokakta faaliyet gösteren bir iş yeri önünde gazete dağıtımı hususunda aralarında anlaşmazlık çıkan kurye C.K.’nin yüzüne yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini, kolundan tutup asfalt yol içerisine ittirerek, yüz üstü yere düşmesine ve giymekte olduğu pantolonun cebinde bulunan cep telefonunun kırılarak 6 bin TL kasti hasara uğramasına neden olduğunu ifade etti.

Polis, olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 181 gündür ülkede ikamet izinsiz olduğunu, iş yeri izni için başvuru yaptığını ancak henüz sonuçlanmadığını söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2024, 09:49