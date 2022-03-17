Ekipler kurtardı

Güzelyurt’a bağlı Akçay’da Ali Kali’ye ait evde önceki gün çıkan yangın az kalsın faciaya neden oluyordu. Odun sobasının aşırı ısınması ve koltuğu tutuşturması sonucu çıkan yangın esnasında ev sakini İsmet Kali banyoda duş alıyordu. Alevler evi sararken, Kali banyoda mahsur kaldı. İsmet Kali, itfaiye ve polis ekiplerince herhangi bir yara almadan kurtarılırken, alevler söndürüldü.

Yangın sonucu, oturma odası ve içerisindeki eşyalar tamamen, misafir ile mutfak odaları ve içerisindeki eşyalar ise kısmen yandı. Akçay Muhtarlığı, sosyal medya hesabından yangın fotoğraflarını paylaştı, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, gereken desteği vereceklerini duyurdu.