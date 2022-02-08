Zamlı tarife yolda

Raif DOĞRU

Yakıt stoku tamamen bitmek üzere olan Teknecik santralinde üretimin durmasına saatler kala, Elektrik Kurumu’nun 7 milyon dolarlık ek borçla ‘12 günlük’ rahatlama sağlayacağı öğrenildi.

Diyalog muhabirine konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Teknecik santrali için sipariş verilen 12 bin ton yakıtın geldiğini ve ödeme bekleyen firmanın dün de boşaltma yapmadığını söyledi. Büyükyılmaz, dün akşam saatlerinde kredi sorununun çözümlendiğini ve bugün gerekli ödemenin yapılması sonrasında Teknecik santraline akaryakıt boşaltma işleminin gerçekleşeceğini ifade etti.

Kurumun kendi gelirleriyle 12 gün sonra gelecek 12 bin ton yakıt için 7 milyon dolarlık tahsilat yapamayacağının altını çizen Büyükyılmaz, çok ciddi bir sürecin yaşandığını söyledi.

Kurumun dün 10 milyon TL tutarında tahsilat yaptığını belirten Büyükyılmaz, aylık tahsilat tutarının 120 milyon civarında olduğunu, bu parayla yakıt ihtiyacını karşılamanın mümkün olmadığını kaydetti.

Kurumda yetkili sendika El-Sen’in başkanı Kubilay Özkıraç da dün kısa bir açıklama yaparak, Teknecik’te yakıt stokunun tükendiğini, ülkenin karanlıkta kalabileceğini duyurmuştu.

Çok kullanan çok ödeyecek

Bu arada Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Elektrik Kurumu yönetimi yeni tarifelerle ilgili talep raporunu hükümete gönderip onay istedi.

Raporda 250 kilovata kadar elektrik tüketenlere bugünkü fiyatlar üzerinden, yani kilovat saat için 97 kuruşluk fatura çıkarılması, daha yüksek miktardaki tüketimler için yüklü miktarda zam yapılmasını içeriyor.

Kurumun önerdiği rakamlara göre elektrik ücretleri şöyle olacak:

0-250 kilovat: 0.97 kuruş

250-500 arası: 2 lira 50 kuruş

500 ile 1000 arası: 2 lira 75 kuruş

Binin üstü: 3 ile 4 lira arasında…

Kesintiler devam edecek

Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bugün başkent Lefkoşa’nın bazı bölgelerine yaklaşık 6 saat, Girne’de bazı bölgelere ise 3üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK Lefkoşa Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00-15.00’e kadar; Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecek.

Girne ve Lefke de elektriksiz

Öte yandan Girne’de bugün 09.00 ile 11.00 arasında iki saat boyunca bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı, Beyoğlu Sokak, Cengizhanlı Sokak, Canbulat Sokak’ta elektrik kesintisine gidilecek.

Lefke bölgesinde de bugün 09.00 ile 13.00 saatleri arasında ağaç budama çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik Kurumu açıklamasına göre kesintiden; 14. Piyade Alayı, Şeker Sokak, Yeşilyurt Spor Kulübü ve civarı etkilenecek.