Zigzaver’in sırrı çözüldü

Suna ERDEN

Girne’de, Mehmet Akacan’a düzenlenen silahlı saldırı olayı kapsamında tutuklu bulunan Servet Genç, Mehmet Bahçeci ve Kamil Sezgin yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde ek tutukluluk emri temin edildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Müfettiş Muavini Üzeyir Kürşat Koşer, zanlı Kamil Sezgin’in, 31 Ocak 2022 tarihinde, Mehmet Akacan’ı tasarrugundaki silahla vurarak yaraladığını, diğer zanlılar Servet Genç ve Mehmet Bahçeci’nin ise Kamil Sezgin’e yardım ederek ‘Suçu örten’ suçundan tutuklandıklarını anımsattı.

Silah gömülü bulundu

Koşer, zanlı Bahçeci’nin azmettiricilerle telefon konuşması yaptığı ve mesajlaştığını tespit ettiklerini belirtti ve aranan emarelerin bir kısmının bulunduğunu açıkladı.

Zanlı Mehmet Bahçeci’nin işletmesinde arama gerçekleştirildiğini ve işletmenin avlusunda olayda kullanılan 1 adet ‘Zigzaver’ marka silahın gömülü olarak bulunduğunu aktardı.

Zanlı Kamil Sezgin’in olay günü giydiği kıyafetler ve cep telefonunun da odun sobasında yanık halde aynı işletmede bulunduğunu da aktaran polis, soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekti. Polis, balistik raporunda ‘Zigzaver’ marka silahın 2021 Temmuz ayında Farinelli Bar’ın kurşunlanmasında da kullanıldığını açıkladı.

Farinelli’yi kim kurşunladı?

İlgili tarihte zanlının adada olmadığını belirten polis, silahın olay tarihinde kim yada kimler tarafından kullanıldığının araştırıldığını, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü vurguladı ve mahkemeden ek süre talep etti.

Yargıç Hazan Aksun, zanlılar aleyhindeki suçlamaların ciddiyetine vurgu yaptı ve zanlılar Mehmet Bahçeci ve Servet Genç’in 3’er gün, zanlı Kamil Sezgin’in ise 8 gün daha poliste soruşturma amaçlı tutuklu kalmasına karar verdi.