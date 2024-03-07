Zanlı sayısı 27’ye çıktı

Suna ERDEN

Lefkoşa'nın Suırlariçi bölgesinde bulunan Zahra Sokak'ta kalabalık iki grup arasında meydana gelen kavgayla ilgili aranan 3 kişi daha polise teslim oldu. Olaydan 14 gün sonra polise teslim olan Nuri Kırar, Mehmet Alkış ve Cengizhan Topacık dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar ağır teminat şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, Cengizhan Topacık ile Mehmet Alkış’ın mesele kapsamında daha önce tutuklanarak, teminata bağlanan Mehmet Ali Hüdaverdi, Osman Sadetoğlu, İbrahim Erülkü, Can Polat, Yusuf Uçar Şenel Diker, Erinç Salih Kuruner, Mahmut Hüdaverdi ,Ahmet Aydoğdu ve aranan şahıslara birlikte kanunsuz topluluk oluşturarak, 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında kavga etmek için Zahra Sokağa gittiklerini söyledi. Polis, kavga esnasında Topacık’ın İbrahim Haraç’ın başına vurarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Polis, Mehmet Alkış’ın da 16 yaşındaki O.H.’yi ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, her iki zanlı hakkında 23 Şubat 2024 tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını, ancak 14 gün süreyle kendilerine ulaşamadıklarını, cep telefonlarının kapalı olduğunu açıkladı.

Alkış polisi de darp etti

Polis, zanlıların önceki gece teslim olduklarını söyledi. Polis, zanlı Alkış’ın polisi darp ve kasti hasar suçundan askıda davası olduğunu açıkladı. Polis, her iki zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Polis memuru Nuri Kırar’ın kavga mahalline giderek, kanunsuz topluluk oluşturma suçunu işlediğini belirtti. Polis, zanlının sabıkasız olduğunu ifade ederek, teminat talep etti. Polisin ardından söz alan zanlı Kırar, daha önce hiç aranmadığını, aranır aranmaz teslim olduğunu söyledi.

2 zanlıya ağır teminat

Mahkeme, Kırar’ın 30 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla teminatla serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, Alkış’ın 60 bin TL nakit teminat yatırması, 4 kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalaması, Topacık’ın 30 bin TL nakit teminat yatırması ve 5 kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkeme ayrıca tüm zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada 4 gün polise giderek, imza atmalarına da direktir verdi.

Ne olmuştu?

Lefkoşa’nın popüler eğlence bölgelerinden biri olan Zahra Sokak'ta 22 Şubat gecesi kalabalık iki grup arasında büyük bir kava yaşanmıştı. Olaydan iki gün sonra ilk etapta 14, ardından 5, daha sonra 4 kişi ve 1 Mar tarihinde bir kişi tutuklanmıştı. Toplam 24 zanlı teminatla serbest bırakılmıştı. Polis, olayda ilgili soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahısların olduğunu belirtmişti. Aranan şahıslardan 3 kişinin de tutuklanıp, teminatla serbest bırakılmasıyla zanlı sayısı 27’ye çıktı.