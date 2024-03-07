300 dolarlık ödül başını ağrıtacak

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden "sahte fatura ve diploma" soruşturması kapsamında, Güzelyurt Tapu Dairesi'nde görevli 38 yaşındaki Erkan Kırallar, tutuklanarak Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Kemal Dürüst’ten yolsuzlukla ilgili işlemleri hızlandırması için 300 dolar aldığı iddia edilen

Kırallar için 2 gün tutukluluk emri verildi.

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kırallar dün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, ek tutuklama talep edildi. Soruşturmayı yürüten polis, Güzelyurt Tapu Dairesi’nde görevli Erkan Kırallar’ın mesele kapsamında tutuklu bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst’ten tapudaki işlemlerini hızlandırması amacıyla 300 Dolar aldığını, bu yönde hem ifade olduğunu, hem de belge bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının aynı şekilde 500 Dolar ve bin Euro aldığı yönündeki bir şüpheyi de araştırdıklarını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının iki gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, hakkında “kamu hizmetinde görevli kişinin iltimas karşılığı ödül alması ve görevi ihmal” suçlarından soruşturma yürütülen Krallar aleyhinde 2 gün tutukluluk emri verdi.



