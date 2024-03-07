Sorunları çözün

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde meydana gelen ‘Sahte Diploma’ ve ‘Sahte evrakla para temini’ iddiaları sonrasında başlatılan soruşturmalar devam ederken, işlerin durgunluğundan şikayet eden bölge esnafı yetkililere ‘sorunların çözümü’ yönünde çağrıda bulundu. Üniversitenin bölgeye büyük fayda sağladığını belirten esnaf “çürükler temizlensin ve okulun faaliyetleri sürdürülsün” dedi.

Güzelyurt bölgesinde narenciyenin de kötü bir dönemden geçtiğini, para kazanamaz duruma gelen üreticilerin çarşıya uğramadığını belirten esnaf, yaşanan olumsuz gelişmelerden ağır darbe aldıklarını söyledi.

Diyalog muhabirine konuşan Güzelyurt esnafı “Yetkililerden beklentimiz bölgemize biraz ilgi göstermeleri ve bölgede yaşanan sorunları çözecek çalışmalar yapmalarıdır” soruşturmaların kısa sürede sonuçlanmasını ve suçluların cezalandırılmasını diledi.

Ne dediler?..

Ali Erses

“Bölgemizde faaliyet gösteren üniversitedeki yolsuzluk olayları ile narenciyenin dalında kalması çarşıya olumsuz yansıyor. Esnaf olarak üniversiteyi destekliyoruz çünkü bu üniversite kapanırsa Güzelyurt bölgesi tamamen biter. Yapanların cezasını çekmesini diliyoruz. Öğrencilerin çarşıya iyi bir getirisi var ancak bu olaylarla birlikte çarşıdaki öğrenci sayısında azalma yaşanıyor. Güzelyurt bir narenciyeden bir de üniversitedeki meseleden ciddi darbe aldı. Narenciyede de çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Günlük yaşantımızı bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz ancak vergiler, kiralar, elektrik ve benzeri ödemeler bizleri olumsuz etkiliyor. Yetkililerden beklentimiz bölgemize biraz ilgi göstermeleri ve yaşanan sorunları çözecek çalışmalar yapmalarıdır.”

Hasan Türköz

“Güzelyurt bölgesinde yürütülen sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması bölge esnafının da işlerini olumsuz etkiliyor. Dileğimiz bir an önce bu sorunların çözülerek üniversitenin faaliyetlerine devam etmesidir. Öğrencilerin çarşıya çok büyük katkısı vardır. Güneyden gelip bu okulda dişlerini yaptıran arkadaşlarım vardır. Dileğimiz bu suçu işleyenlerin cezalarını alarak üniversitenin faaliyetlerine devam etmesidir. Öğrenciler tatile gittiği zaman bölgede derin bir sessizlik oluyor. Bu sorunlarla ilgili yetkililerden değil de halktan beklentilerim var.”

Nejla Atikoğlu

“Güzelyurt bölgesinde faaliyet gösteren üniversitedeki soruşturma ve narenciyenin dalında kalmış olması çarşıya olumsuz yansıyor. Öğrenciler eskisi gibi çarşıya gelmiyor. Öğrencilerin çarşıya çok katkısı vardır. Öğrenciler olduğu sürece çarşıda işlerimiz yolunda gidiyor ancak çarşıda öğrenci olmayınca işler yürümüyor. Yetkililerden bu noktada beklentimiz bir an önce sorunları çözecek çalışmalar yapmalarıdır.”

Tansay Doğu

“Üniversitenin zarar görmesi esnafın zarar görmesi demektir. Orada güçlü bir topluluk var ve oradaki topluluğun bir kısmı çarşıya katkı sağlıyor. Üzücü bir olay ve keşke yaşanmasaydı. Narenciye üreticisi de perişan oldu. Benim de narenciyem var ve bu yıl satamadım. Sıkıntılar büyük üretici mağdur ve bu da çarşıya olumsuz yansıyor. Asgari ücretle birlikte işçi sigortaları da korkunç bir şekilde yükseldi ve benim 12 bin TL sigorta yatırımım var. Belediyeden inanılmaz derecede harçlara gelen zamlar da esnafa darbe vuruyor. Yetkililerden beklentimiz bölgeye daha çok yatırım ve destek olmasını istiyoruz. Günlük yaşantımızı bir şekilde sürdürüyoruz ancak hiç birimiz refah seviyede değiliz. Hepimiz borçluyuz, hepimiz çocuk okutuyoruz ancak çok sıkıntı yaşıyoruz. Dışarıda sokaklarda insan yok.”

Özlem Oktan

Bölgemizdeki üniversitedeki soruşturma da narenciyenin dalında kalması çarşıya olumsuz yansıyor. Bu yolsuzlukları yapanlara yazıklar olsun diyorum. Yetkililer halkı ve esnafı düşüneceğine çarşıyı özellikle de Güzelyurt’u öldürdü. İnsanlar narenciyeyi artık kurumaya bıraktı. Herkes geriye doğru gidiyor ve batma noktasındadır. Sadece öğrencilerin bir artısı var ancak yaşanan sorunlar bizleri endişelendiriyor. O kadar bir sinirlerimiz bozuldu ki artık neyle neyi ödeyeceğimizi bilemez olduk. Gece-gündüz çalışıyoruz sadece gündüz çalışmış olsak asla bu çarkı döndüremeyiz. Böyle bile sene sonu kapatmayı düşünüyoruz. Hergün fiyat değişmekten usandık ve utanıyoruz. Bu Güzelyurt’ta faaliyet gösteren üniversite de kapatma kararı alırsa bütün esnaf kepenklerini indirecektir. Yetkililerden bir beklentimiz kalmadı. Kaç kez bu çarşının durumunu bağıra bağıra anlattık, yürüyüşler yaptık ancak kimse duymadı.”

Osman Bican

“Bölgede faaliyet gösteren üniversitedeki soruşturma ve dalında kalan narenciye piyasayı olumsuz etkiliyor. Özellikle dalında kalan narenciye üreticiye dolayısıyla da çarşıya olumsuz etki ediyor. Üniversitede yaşanan olaylarsan sonra okul kapanırsa esnaf bitecektir. Günlük yaşantımızda sıkıntılar yaşıyoruz. Gelirler giderleri karşılamıyor. Öğrencilerin çarşıya büyük artısı var ancak öğrenci olmadığı zaman sıkıntı yaşıyoruz. Bu noktada ülke ekonomisini geliştirmek ve iyileştirmek gerekiyor. Yetkililerden beklentimiz planlı programlı bir ekonomiye geçmeleridir.”