Zarar miktarı bir milyonu aştı

Ömer KADİROĞLU

Gönyeli'de bir iş yerinde, Pınarbaşı'nda ise arazide yangın çıktı. Home Style isimli iş yerinde çıkan yangında birçok eşya zarar gördü. Arazide çıkan yangında ise ağaçlar ve balyalar kül oldu. Bu arada Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 30 Mayıs - 5 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 31 yangın çıktığını, bir milyon 87 bin 390 TL tutarında hasar oluştuğunu açıkladı.

Yangınların çıkış nedenleri arasında sigara izmariti ve elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar ilk sırada yer aldı.

Eşyalar zarar gördü

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; dün saat 15.30’da Gönyeli’de faaliyet gösteren H.S. Home Style isimli iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 9 vantilatör, kamera monitörü ve UPS cihazı, bir ekmek kızartma makinesi, bir bürosit koltuk, bir su sebili, 16 scooter pili, elektrikli süpürge aparatları, mutfak dolapları, 16 store perde, 6 plastik sandalye, 2 şilte ve bir klima iç ünitesi yandı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün 15.30’da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ağaçlar zarar gördü

Öte yandan saat 14.00 sıralarında, Pınarbaşı- Dağyolu Anayolu'nun güney kısmındaki arazide elektrik tellerinden yayılan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında çeşitli şahıslara ait toplam 24 dönüm anız, zeytin, alıç ve meyve ağaçları, sulama lastikleri, su motoru, zeytin ağaçları ve rulo balyalar küle döndü.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Dikmen Belediyesi’ne ait su tankerleri ve bölge halkının traktörleri ile müdahale edildi.

Yangınlar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.



Bir haftada 31 yangın

PGM, son bir haftada çıkan 31 yangının nedenlerinin söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinin temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar, faal ocak üzerinde unutulan yağın ısınması, mangal yakıldığı esnada ateşin kuru otlar üzerine sirayet etmesi, araçlarda meydana gelen kısa devreler, elektrikli aletten çıkan kıvılcımlar, güneş panellerinde bulunan elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre ve biçerdöverden çıkan kıvılcımların kuru otları ateşlemesi olarak açıkladı.

Kurallar hatırlatıldı, uyarılar yapıldı

PGM’ye bağlı itfaiye birimi ise yangınlara karşı uyarılarda bulunurken, yasakları hatırlattı. Müdürlük, 1 Mayıs- 31 Ekim arasında temizlik maksatlı da olsa her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlatarak, yangınlara karşı uygulanması gerekli tedbir ve önlemleri yineledi.

İtfaiyeden "Zamanında Alınan Tedbirler Felaketi Önler" başlığıyla yayınlanan açıklamada şunlara yer verildi:

-Mangal yakmaya çalıştığımız esnada, yanıcı ve parlayıcı maddeler (benzin, mazot, tiner v.b.) kullanmayınız. Mangal yakacağınız yerin etrafının temiz olmasına (kuru otlar ve yanıcı maddeler olmamasına) dikkat ediniz.

-Elektrik üretiminde kullanılan güneş panellerinizin etrafının temiz olmasına (kuru otlar ve panellere yakın yanıcı maddelerin olmamasına) dikkat ediniz. Panellerdeki elektrik tesisatının bakımını, uzman kişilere zamanında yaptırmanız ve 6 kg kapasiteli KKTOZ tipi portatif yangın söndürme cihazı bulundurmanız, olası bir yangına müdahalede size yardımcı olacaktır.

-Seyahat halindeyken, araçlarımızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır.

-Sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

-Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları gördüğünüzde, 188 Elektrik Arıza ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.

-Araçlar, iş yerleri ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında, aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere zamanında yaptırınız.

-Tarımsal araçlar, özel araçlar, toplu taşıma araçları ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

-Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen; 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, 177 Orman Yangın İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.