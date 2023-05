İndirimler başladı

Ömer KADİROĞLU

Bayram sonrasında satışların durgun olmasından yakınan esnaf, bu kez Anneler Günü’ne odaklandı. Diyalog muhabirine konuşan mağaza işletmecileri, “Fiyatlarda indirime gittiğimiz için bugün ve yarın için satışların hareketlenmesini bekliyoruz” dedi.

Halkın alım gücünün gün geçtikçe düştüğünü ifade eden esnaf, bu nedenle indirim ve özel kampanyalar hazırladıklarını söyledi. Esnaf, fdövizdeki artışa da dikkat çekerek, bunun ürün fiyatlarının artmasına neden olduğunu dile getirdi.

Ne dediler?..

Ufuk Demirbağ (Demirbağ Mobilya Beyaz Eşya)

“Satışlarımız iyi gidiyor. Anneler günü dolayısıyla işlerimizde bir hareket söz konusudur. Demirbağ olarak hem mobilya hem de beyaz eşya olarak hizmet veriyoruz. Küçük ev aletlerinde, elektrikli süpürgelerde anneler gününe özel indirimlerimiz vardır. Mobilya gruplarımızda da pek çok koltuk takımlarında ve sehpalarda yine anneler gününe özel indirimlerimiz vardır. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda insanların alım güçlerinin düştüğünü, dalgalı döviz kurları nedeniyle piyasada sıkıntılar yaşanmaya başladı. Satışlarda bir düşüş vardır ve bunu her sektörde hissediyoruz. İnsanlar bir sonraki gelişlerinde daha farklı fiyatla karşılaşmamak için ürünlerini bir an önce almayı tercih ediyorlar.”

Ali İhsan Çevik (Altınsan Kuyumculuk)

“Satışlar durgun gidiyor. Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle insanların alım güçlerinde düşüş var ve işlerimiz eskisi gibi değildir. Anneler gününe özel yüzde 50’ye yakın indirimler hazırladık. İşlerimizi canlandırmak vatandaşa yardımcı olabilmek adına kampanyalar yapıyoruz. Güzel sonuçlar almayı hedefliyoruz. Kampanyaların artılarını görüyoruz. Alım gücünü kaybeden vatandaşlar kampanyalardan yararlanmayı tercih ediyor. Bugün ve yarın hareketlilik olmasını umuyoruz.”

Bilgin Çevik (Pera Pırlanta Kuyumculuk)

“İşlerimiz anneler günü nedeniyle beklediğimiz kadar olmasa da bir hareket vardır. Anneler günü için pırlantalarda yüzde 50, altında yüzde 30’a varan indirimler hazırladık. İnsanlar alım gücünü kaybetti. Pandemi ve döviz sıkıntıları nedeniyle insanlar eskisi gibi rahat alışveriş yapamıyor. Mağazamızda her bütçeye göre ürünümüz bulunuyor. Bin 500 liraya da ürün alabiliyorlar 8 bin liraya da ürün alabiliyorlar. “

Derya Alp (Derya Alp)

“Satışlarımız iyi gidiyor. Pazar günü anneler günüdür ve insanlar çarşıda bir hareketlilik yaratmaya başladı. Anneler gününe özel 179 TL’den başlayan kampanyalı ürünlerimiz vardır. Mağazamızda çok geniş bir ürün yelpazemiz bulunuyor ancak annelerine hediye seçemeyenler için hediye çeklerimiz de var. Çocukları annelerine hediye çekleri satın alıyor ve anneler kendileri gelip istedikleri hediyeleri alıyor. Son bir yılda dövizdeki artış durdurulamadığı için bu durum ürün fiyatlarına yansıyor. Fiyat artışları da insanlarda tedirginliğe neden oluyor ancak yine de özel günlerde veya normal günlerde ihtiyaç olduğu için bir şekilde kıyafet alabiliyor. Bugün ve yarın için de umutluyuz.”

Havva Türkkal (Lefkonuklu Ortaköy)

“Her sene yaşadığımız gibi anneler günü hareketliliği henüz yaşanmıyor. Her bütçeye uygun ürünlerimiz vardır. Geniş ürün yelpazemiz ile hizmet veriyoruz ve 100 TL ile 400 TL arası değişkenlik gösteren ve her bütçeye hitap eden fiyatlarımız vardır. Pandemi öncesinde insanların alım gücü daha fazlaydı ve rahatça alışveriş yapabiliyorlardı ancak dövizdeki çalkalanmalar nedeniyle halk artık eskisi gibi alışveriş yapamıyor.”

Suna Balman (Tanti Toni)

“Satışlarımız çok iyi gidiyor. İkinci şubemizi açtık ve Girne’de de hizmet veriyoruz. Her özel günde olduğu gibi anneler günü için de kampanyalar hazırladık. Elektrikli ürünlerimizde yemek tabaklarında porselen çeyiz setlerimizde yüzde 20’ye varan indirimlerimiz vardır. Mağazamızın fiyatları her bütçeye uygundur. Bir hediye alacakları zaman müşterilerimize düşük bütçede de yüksek bütçede de ürünler sunabiliyoruz. Ekonomik kriz herkesi etkiledi. Eskiden insanlar istediği gibi alışveriş yapabiliyor ve istedikleri ürünleri alıyordu ancak şimdilerde insanlar bir bütçe belirliyor ve bu bütçeye göre ürün arayışına çıkıyor.”