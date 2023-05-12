Maria herkesi kandırdı

Lefkoşa’da araçlı giriş-çıkışların yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’ndan sahte araç sigortasıyla giriş yapmaya çalışan Kıbrıslı Rum Maria Livitzi Matsi tespit edilerek, tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının tasarrufunda 5 Aralık 2022- 5 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan sahte araç sigortası bulunduğu açıklandı.

Zanlının sahte araç sigortasıyla ülkeye 22 kez giriş-çıkış yaptığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Maria Livitzi Matsi’nin 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 07.00 sıralarında kullanımında bulunan KZA 022 plakalı araç ile Metehan Kara Giriş Kapısı'ndan KKTC'ye giriş yapmaya çalıştığını söyledi.

Polis memuru, zanlının işlemlerinin yapıldığını ancak kayıtlarda kullanımındaki araca ait sigorta poliçesinin bulunmadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan aramada zanlının tasarrufunda 5 Aralık 2022- 5 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan Akfinans Sigorta Ltd. adına düzenlenmiş sahte sigorta poliçesi bulunduğunu açıkladı.

Polis, aynı tarihte zanlının tutuklandığını ve sahte sigorta poliçesinin emare zapt edildiğini söyledi. Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının söz konusu araç ile KKTC'ye toplamda 22 kere giriş- çıkış yaptığının tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve söz konusu belgenin incelenmesi gerektiğine değinerek, bir gün süre istedi.

Mahkeme hakkında, "sahte belge düzenleme, sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini" suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023, 09:19