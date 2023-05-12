‘Çinliler yanıyordu’

Suna ERDEN

Girne-Tatlısu anayolunda meydana gelen ve Çin uyruklu Junwen Ye’nin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından gözaltına alınan Timur İlmaz dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı hakkında ilk etapta bir gün süreyle tutukluluk talep etti. Mahkeme talep edilen süreyi onaylarken, zanlının ifadesinde söyledikleri öğrenildi.

Zanlının ifadesinde, “Çarpışmanın ardından kendimi toparlayıp araçtan çıktım. Önce yanımdaki şahsı çıkarıp, aracın 30 metre ilerisinde bıraktım. Ardından karşı araçta bulunan iki kişiyi çıkardım. Diğer aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla çıktığı için ona yardım etmeme gerek kalmadı. Zaten onları araçtan çıkardıktan sonra alevler her yeri kapladı” dediği bilgisi elde edildi.

Karşı şeride geçti

Mahkemede olguları aktaran polis, 10 Mayıs 2023 tarihinde, saat 05.00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, yönetimindeki ZUR 839 plakalı salon araç ile seyreden Timur İlmaz’ın Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçtiğini söyledi. Polis, zanlının bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Lu Chao, yönetimindeki ZNY 352 plakalı salon aracın ön kısmına çarptığını ifade etti.

Polis, çarpmanın etkisiyle her iki araçta yangın çıktığını ifade etti. Polis, kaza sonucu yaralanan ZUR 839 plakalı araç sürücüsü Timur İlmaz ve araçta yolcu olarak bulunan Dilfuza Mardonova (K-32) ile ZNY 352 plakalı araç sürücüsü Lu Chao ve araçta yolcu olarak bulunan Zhi Qu ile Junwen Ye’nin

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.

Ağır yaralanan Junwen’in tedavi görmekte olduğu yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polis memuru, ZNY 352 plakalı kiralık aracın sürücüsünün Cerrahi Serviste, diğer yolcunun ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve durumunun ağır olduğunu belirtti.

Hayatını kaybeden Ye’ye otopsi yapıldığını kaydeden polis, ölüm nedeninin iç kanama olarak kayda geçtiğini açıkladı. Zanlıdan ve karşı aracın sürücüsünden alkol testi için kan örneği alındığını kaydeden polis, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler ve beklenen tahlil sonuçları olduğunu belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.