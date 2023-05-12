‘Aşığım’ diyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün sabah saatlerinde eski sevgilisinin evine, balkona tırmanarak giren Abdulsamet Karatay, genç kadına korku dolu anlar yaşattı. Zanlı, korkudan kendini yatak odasına kilitleyen genç kadına “aç kapıyı” diye bağırıp, oda kapısını defalarca tekmeleyerek kırdı. Abdulsamet Karatay, genç kadının polisi araması üzerine hızla evden kaçtı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede genç kadının korkusundan dolayı polisin eve gitmesinin ardından kendini kilitlediği odadan dışarı çıktığı belirtildi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı, “Onu sevdiğim için okulumu terk ederek buraya geldim, ancak bir defasında beni darp etti, rapor alarak şikayetçi oldum” dedi.

Kıskançlık krizine girdi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının dün saat 01.00 sıralarında, ayrıldığı kız arkadaşı M.E.’nin evine birinci katta olan apartman dairesine tırmanarak, balkon kısmından içeri girdiğini söyledi.

Polis, zanlının kendisini yatak odasına kilitleyen genç kadının yanında erkek olduğunu sanması nedeniyle, “aç kapıyı” diyerek bağırdığını, oda kapısını defalarca tekmeleyerek kapıyı kırdığını belirtti. Löğmen Yücetürk, genç kadının “polisi arıyorum” demesi üzerine zanlının evden ayrıldığını açıkladı. Müştekinin şikayeti üzerine ikametgaha gidildiğini ve genç kadının, kendini kilitlediği odadan çıkabildiğini anlatan polis, zanlının saat 06.00 sıralarında teslim olduğunu ancak suçlamayı reddettiğini söyledi.

Saplantı haline getirdi

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, genç kadına karşı benzer suçları sık sık işlediğini, poliste bu yönde zanlı hakkında bir çok şikayetin bulunduğunu belirtti. Polis, mahkeme tarafından müştekinin koruma altına alınarak, zanlının genç kadına 200 metre mesafeden fazla yaklaşma yasağı kararı bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının buna rağmen 6 Mayıs’ta bu karara aykırı olarak yine müştekiye yaklaşarak rahatsız ettiğini, önceki gün de evine girecek kadar ileri gittiğini anlattı.

Polis, müşteki kadının da oldukça tedirgin olduğunu vurguladı ve zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Zanlı: Onun için okulumu terk ettim

Mahkemede söz alan zanlı Abdulsamet Karatay, “Ben onu sevdiğim için okulumu terk ederek buraya geldim, ancak bir defasında beni darp etti, rapor alarak şikayetçi oldum. İşte o günden sonra her şeyi bahane ederek sürekli beni polise şikayet ediyor, cezaevine gitmek istemiyorum” diyerek ilginç bir savunma yaptı. Mahkeme, zanlının bir ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.