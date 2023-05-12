Görenler gerçek sandı

Filiz SEYİS

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü tarafından Yangın ve Acil Olaylara Müdahale Tatbikatı düzenlendi. Bir olay örgüsü içinde birçok acil duruma müdahale edilen tatbikat, Yukarı Dikmen Güven Sokak üzerinde yapıldı.

Tatbikatı; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Başbakanlık Müsteşarı ve Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu ile siyasi ve askeri camiadan birçok kişi izledi.

Tatbikata Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Orman Dairesi, Dikmen Belediyesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu personel ve araçları ile katkı koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından icra edilen tatbikatta, ev yangınına müdahale; duman dolu odadan şahsı kurtarma; elektrik yangınına portatif ile müdahale; trafik kazasına müdahale ve kurtarma; hava yastıklarını kullanarak araç altında kalan şahsı kurtarma; araç yangınına müdahale; kuyudan şahsı kurtarma; Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler uygulaması; orman yangınına ve balya yangınına müdahale ve şüpheli pakete müdahale olayları yer aldı.



İtfaiye Müdür Vekili Ramadan Gürpınar yangın gibi afet ve acil durumların etkin bir şekilde yönetilebilmesi için birçok paydaşa ihtiyaç duyulduğunu ve bu paydaşlardan birinin de İtfaiye Müdürlüğü olduğunu vurguladı. Gürpınar, Yangın ve Acil Olaylara Müdahale Tatbikatı’nın meydana gelebilecek yangın ve diğer acil olaylara müdahalelerde İtfaiye ekiplerinin yanı sıra paydaş kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile koordinasyon sağlanarak yapıldığını belirtti.

Afet ve acil durumlara müdahalenin etkin bir şekilde yapılabilmesi ve meydana gelebilecek zararların minimize edilebilmesi için risk yönetiminin de doğru bir şekilde uygulanması gerektiğini söyleyen Gürpınar, olaylara müdahalede itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin katkılarının ve zamanın önemini de vurguladı. Gürpınar, “Buradan hareketle erken müdahalenin yapılabilmesi açısından yeni itfaiye şubelerinin açılması da son derece elzemdir. Yeni itfaiye merkezlerinin açılarak halkımıza hizmet verilebilmesi için bin, itfaiye aracı, ekipman ve eksikliklerin giderilmesi ile meydana gelebilecek afetlere erken müdahale ile zararlar minimize edilecektir” dedi. Gürpınar sözlerine, ilk kez yapılan Yangın ve Acil Olaylara Müdahale Tatbikatına katkı koyanlara teşekkür ederek son verdi.

Konuşmaların ardından tatbikat sona erdi.

Feyzioğlu: Türkiye-KKTC daima el ele

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, tatbikatla ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Yeni dört çeker itfaiye aracımız hayırlı olsun. Depreme karşı hazırlık seviyemizi en üst düzeye çıkarmak üzere Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetleri'ne ihtiyaç duydukları araç ve ekipmanları yeni Mali Protokol çerçevesinde kısa süre içerisinde temin edeceğiz. Türkiye-KKTC daima el ele” açıklamasında bulundu.