Ölümden döndüler

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Girne’ye bağlı Doğanköy’de uyuşturucu operasyonu düzenleyen polislere tabanca çeken 67 yaşındaki Bülent Tüge, silahın ateşlenmemesi sonucunda amacına ulaşamadı.

Elde edilen bilgiye göre; operasyon sırasında polislere, “Benim için her şey bitmiştir. Gelin size uyuşturucunun yerini göstereyim” diyen zanlı, onları binanın alt katına çekti. Ve odada sakladığı içi mermi dolu silahı polislere yöneltip “Kimse kıpırdamasın hepinizi vururum” dedi.

Tetiği çektikten sonra silahın ateş almaması nedeniyle polisler tarafından etkisiz hale getirilen Tüge’nin; Ali ve Leyla Özdağan’la birlikte kaldığı evde geniş çaplı arama yapıldı. Arama sonucunda yarım kilo hintkeneviri, 6 gram kokain ve bir gram eroin ele geçiren polis, 3 zanlıyı dün geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkardı.

Uyuşturucu, silah, mermi, suç geliri…

Duruşmada detayları aktaran polis, önceki gün aldıkları ihbar üzerine Doğanköy’de tetik operasyonu düzenlediklerini söyledi. Polis, operasyon kapsamında Mehmet Ali Özdoğan’ın ikametgahında arama yapmaya gittiklerini açıkladı. Polis, arama yapılacağı esnada, zanlı Bülent Tüge’ye evde veya tasarrufunda kanunsuz herhangi bir şey olup olmadığının sorulduğunu açıkladı. Polis, zanlının, “Karşıdaki siyah poşette uyuşturucu var” dedikten sonra tasarrufunda bulundurduğu tabancayı narkotik ekiplerine doğrultarak, “Kimse kıpırdamasın, hepinizi vururum, benim kaybedecek hiçbir şeyim yok” dediğini aktardı. Polis, makul güç kullanılarak etkisiz hale getirilmeye çalışan zanlının bu esnada tetiğe basarak, polisleri öldürmeye teşebbüs ettiğini açıkladı. Zanlının etkisiz hale getirildiğini anlatan polis, silahta yapılan incelemede şarjöründe 9 adet canlı mermi bulunduğunu belirlediklerini söyledi. Polis, Glock marka 9 mm çapındaki silahın emare alındığını belirtti. Polis memuru, evde yapılan arama sonucu, iki adet hassas terazi, 506 gram hintkeneviri (skunk), 6 gram kokain ve bir gram eroin, 23 adet canlı mermi, ayrıca uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 25 bin 285 TL, 250 Dolar 360 Sterlin ve 325 Euro bulunduğunu bildirdi. Zanlı Tüge ile birlikte ikametgah içerisinde bulunan Mehmet Ali Özdoğan ile Lezya Özdoğan’ın da tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.