‘Zehir kustu’

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Kıbrıs Türk halkı ve devlet yetkilileri yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Kazım And, yazılı açıklamasında, “Saral’ın yüce Türk milletinin ayrılmaz ve onurlu bir parçası olan Kıbrıs Türk halkına ve devlet yetkililerine karşı zehir kusan paylaşımları, devlet temsiliyetinde önemli makamlarda bulunmuş ancak devlet adap ve terbiyesinden nasibini almadığını, Kıbrıs Türk halkı ve tarihiyle ilgili tam bir cehalet içinde olduğunu göstermektedir.” dedi.

And, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği olarak Saral’ı kınadıklarını belirtti.

Son dönemde kamuoyunu endişeye sevk eden orta dereceli okullardaki disiplin ve kıyafet tüzüğü ile ilgili yaşananların toplumda kutuplaşma ve gerilimi artırdığını kaydeden And, devlet imkanlarının yaşanmaması gereken bu sorunu çözmeye muktedirken, farklı arayışlara gidilmesinin her şeyi istismar etmeye çalışan karşılıklı kesimlere ortam ve imkan yarattığını savundu.

“Anayasamızın temel ilkelerini korumak ve saygı duymak toplumsal bir sorumluluğumuzdur ve devletimiz, KKTC’nin, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyet olduğu herkesin malumlarıdır.” diyen And, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

And, 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs’ı fethetmesinden itibaren adada kök salan Kıbrıs Türk halkının, İngiliz yönetimi döneminde dahi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine güçlü destek verdiği ve Cumhuriyetin ilke ve devrimlerini benimseyerek yaşam tarzı haline getirdiğini söyledi.