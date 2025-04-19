Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, Başbakan Ünal Üstel’e yönelik açıklamasını “çirkin ve gereksiz” olarak nitelendirerek, kınadı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, hem dünyada çok önemli gelişmeler yaşandığı hem de ülkede çok ciddi sorunlar olduğu ifade edilerek, “Tüm bunlarla ilgili yeni politikalar geliştirmek, sorunlara çözüm bulmak için çok çalışmak, projeler yapmak, ortaya vizyon koymak gerekirken, bir anda ülke gündemine ‘orta eğitimde başörtüsü’ meselesi yerleşmiştir” denildi.

Hükümetin konuyla ilgili kısa aralıklarla yaptığı ve birini geri çektiği iki ayrı tüzüğün, günlerdir çok sert tartışmalara neden olduğu belirtilen açıklamada, “Herkes işi gücü bırakmış, günlerdir bu konuyla uğraşmaktadır. Maalesef bu durumu istismar eden bazı kesimler, kimi zaman kişileri kimi zaman tüm halkı hedef alan hakaret ve aşağılama dolu açıklamalar yapmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, Başbakan Üstel’e yönelik hakaret ve çirkin ifadeler içeren bir açıklama yaptığına işaret edilen açıklamada, “Saygı sınırlarını aşan Oktay Saral’ın açıklamasını çirkin ve gereksiz buluyor, şiddetle kınıyoruz” denildi.

Türkiye ile KKTC arasındaki sıkı bağların, bu tip açıklamalarla kopmayacak kadar sağlam olduğu ancak son zamanlarda artan bu gibi açıklamaların istismar edilip, çok farklı yerlere çekilebileceği kaydedilen açıklamada, bunların son bulması ve tüm kesimlerin, iki ülke arasındaki güçlü bağların zedelenmemesi için gerekli özeni göstermesi gerektiği vurgulandı.

