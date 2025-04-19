Ömer KADİROĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral’dan sonra dün de eski başdanışman ve eski AK Parti milletvekili Aydın Ünal’ın Kıbrıslı Türklere yönelik sert eleştirileri büyük üzüntü yarattı. Türkiye ile KKTC’nin et-tırnak gibi olduğunu belirten vatandaşlar “karşılıklı suçlamaların yerini, kalkınma yönündeki adımların almasını” istedi.

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu vatandaşlar, Türk devletleri teşkilatının üyesi olan Kırgızistan-Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın, Güney Kıbrıs’ta büyükelçilik açmasına ve KKTC’yi yasa dışı ilan etmelerine tepki gösterdi. Vatandaşlar, gelinen aşamada KKTC’nin tanınması yönünde bir gelişme beklemediklerini söyledi.

Ne dediler?..

Kahraman Akbaş

Dostluk kardeşlik dururken Rumcu, Türkçü, Kıbrıslı Türkiyeli gibi ayrımların yapılması kesinlikle doğru değildir. Biz tek yumruğuz ve bir bütünüz. Bir savaş çıksa birlik olmamız ve topraklarımızı savunmamız lazım. Bu konularla ilgililere tavsiyem uyumlu ve birlik içerisinde olmalarıdır. İç politikalarla bir birimizi yıpratmanın anlamı yoktur. Bizler et-tırnak gibiyiz.”

Adil Sarımustafaoğlu

“Kimin doğru kimin yanlış konuştuğunun bir önemi yok, herkes yanlış konuşuyor. Olmaması ve yaşanmaması gereken olaylardı. Bu tür olaylar bizleri rahatsız ediyor. Yöneticilerin yaptığı bu tür yorumlar bizleri üzüyor. İlgililere tavsiyem bir orta yolu bulmalarıdır.”

Orbay Yenilmez

“Başbakan konumundaki bir kişiye bu tür laflar söylenmesi kesinlikle bizleri üzüyor. Türkiye ile Kıbrıs arasında bir ayrımın olmaması gerekirken bu üzücü olayları yaşıyoruz. Burada rahatsız olunan şeyler konuşularak çözülebilir diye düşünüyorum. Umarım daha fazla bu konular uzamadan son bulur.”

Nurettin Çobanoğlu

“Başörtüsüne karşı değilim ama çocukların küçük yaşta başörtüsü takmalarına karşıyım çünkü kendi iradeleri ile takmıyorlar. Başbakana yönelik söylemler ise çok kırıcı. Zamanında Mustafa Akıncı için de aynı şeyler söylenmişti ancak onun da tek gailesi bizi daha dostluk içerisinde yaşatmaktı. Bu yaşananları doğru bulmuyorum. Kim ne derse desin bu konuların son bulması için orta yolun bulunması gerekiyor.”

Bülent Kibrit

“Biz yıllarca mücadele ettik. Ben savaş da gördüm esirliği de göçmenliği de yaşadım ve bunu bize söyleyebilecek durumdaysalar alkış tutmak gerekiyor. Bu tür olaylar yaşandığı zaman Kıbrıs Türkü’nü aşağılanmış ve yok olarak hissediyorum. Bu ortamı yaratanlar iki taraflıdır ve umarım düzelir.”

Ali Zade

“Türban krizi sonrasında Başbakan Ünal Üstel’e yönelik saldırılar yaşandı. Bunların yaşanmaması lazımdı hatta Ünal Üstel’e karşı hiç yapılmamalıydı. Bu olayların son bulması ve Türkiye’nin KKTC’nin iç meselelerine çok karışmadan orta yolu bularak, el ele olmalarını diliyorum.”

Hasan Karasu

“Burada bu ülkede hiçbir zaman Kıbrıslı, Türkiyeli ayrımcılığı ile karşılaşmadım. Buradaki insanlar Rumcu olsaydı bizler de burada olamazdık. Burada Cumhurbaşkanı ve Başbakan var ve bu insanlara saygı duyulması gerekiyor. Çok tartışılacak bir durum değil çünkü yeri geldiğinde Ünal Bey Türkiye’ye onlar da KKTC’ye geliyor. Bu sıcak görüşmeler hoşumuza gidiyor ve Anavatan Yavruvatan arasında bu söylemler olmaması gerekiyor.”

Mustafa Torgut Güngören

“Türk Devletlerinin dört üyesi olan Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan KKTC’yi tanımak yerine Güney Kıbrıs’ın yanında olmalarını hiç doğru bulmuyorum. Eğer gerçekten dostumuzsalar bunu yapmamaları gerekiyordu. Bu resmen arkadan bıçaklamadır. 42 yılda tanınmayan KKTC’nin artık tanınacağını düşünüyorum.”

Türksal İnce

“Türk Devletlerinin dört üyesi olan Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan KKTC’yi tanımak yerine Güney Kıbrıs’ın yanında yer almasını iyi karşılamıyorum. Devlet erkanının hataları ve yanlış politikalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Tam zamanında konuşulmamış o kadar görüşmelerde bu konulara değinilmediği için bunun yaşandığını düşünüyorum. Doğru bulmuyorum. 42 yıldır tanınmayan KKTC’nin tanınıp tanınmayacağı yapılacak politikaya bağlıdır.”

Hulusi Onur

“Türk Devletlerinin dört üyesi olan Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan KKTC’yi tanımak yerine Güney Kıbrıs’ın yanında yer alması çok kötü bir durumdur. Bu kadar bize yakınlık gösterip Türk Devletleri topluluğuna gözlemci üye yapmaları ve ardından böyle bir şey yapmaları çok ayıptır ve bunu hiç doğru bulmuyorum. 42 yılda tanınmamış KKTC’nin tanınacağına inanıyorum ancak biraz daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor. Eninde sonunda tanıyacaklar. Bu kadar cefadan sonra ümit ederim ki sefasını da süreceğiz.”

Ahmet Sütçü

“Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan güneyde elçilik açtılar. 42 yılda bir tanınma olmadı bundan sonra da bir tanınma olması bence çok zordur. Uluslararası kuruluşlarda gerekli adımlar denendi. Bizim Birleşmiş Milletler’deki konumumuz belli ve bunu değiştiremedik. Günümüzde artık BM’nin kararlarını takan da yok ancak bizim gücümüzün bu konuyu aşmaya yetmediğini düşünüyorum.”

Olgun Köymen

“Türkiye bu Türk devletlerini tanımaması gerekiyor. Bunu doğru bulmuyorum. 42 yılda bir tanınma olmadı ve bundan sonra da KKTC’nin tanınacağına inancım yoktur. Yaşananlar onu gösteriyor ki KKTC’nin tanınmaması için her şey yapılıyor. Zaten Avrupa da bizi istemiyor ve bütün yardımları güneye yapıyor. Ancak Kıbrıslılar kesin kararı verirse bir anlaşma olur.”

Tünör Öksüzoğlu

“Türk Devletlerinin dört üyesi olan Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan KKTC’yi tanımak yerine Güney Kıbrıs’ın yanında yer alması taraflarını ortaya koydu. Türk devletlerinin üyesi olsalar da gidip Rum tarafına teslim oldular. Bunu doğru bulmuyorum. 42 yıldır KKTC’de bir tanınma olmadı bundan sonra da olacağına inancım yoktur. Azerbaycan bizi destekleyecek dedi ancak ondan da bir hava çıkmadı. O nedenle bir tanınmanın olacağını düşünmüyorum.”

Ali Eren

“Türk Devletlerinin dört üyesi olan Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan KKTC’yi tanımak yerine Güney Kıbrıs’ın yanında yer alması pek doğru değildir. KKTC’yi tanımaları gerekiyordu. Bu güne kadar geçen 42 yılda KKTC’de bir tanınma olmadı ancak bundan sonrasında bir çözüm olacağını düşünüyorum. Yapılan görüşmeler ve gelişmeler beni umutlandırıyor.”

Hakan Akçar

“Türkler bütün tarih boyunca birlikteyken güçlüydük. Ne zaman bizi ayırdılar o zaman yok ettiler. Şimdi yine birlikteliğimizi elimizden almaya çalışıyorlar dolayısı ile Türk Devletlerinin bizleri yalnız bırakması korkutucu bir durumdur. 42 yıldır bir tanınma olmadı o nedenle bundan sonra da bir anlaşma olacağına inancım kalmadı.”

Mahir Hokan

“Türkiye ve Kıbrıs aleyhine bir takım oyunlar dönerken böyle bir davranışı doğru bulmuyorum. 42 yıldır KKTC’de bir tanınma olmadı bundan sonra da olacağına pek inanmıyorum. Türk Devletleri bize karşı bir tavır ortaya koyarak Güney Kıbrıs’ın yanında oldu. Siyasi çıkarlardan dolayı KKTC’yi tanımıyorlar. Türkiye’nin kalkındığını görenler bundan hoşlanmıyor.”

Cemal Sinekçi

“Türk Devletlerinin dört üyesi olan Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan KKTC’yi tanımak yerine Güney Kıbrıs’ın yanında yer alması tamamen menfaattir. Parayı duydukları anda Güneyin yanına geçtiler. Güya bu güne kadar bizim yanımızdaydılar diye açıklıyorlardı. İşin ilginç yanı ne bizden ne de Türkiye’den bir tepki ortaya konmadı. 42 yılda KKTC’de bir tanınma olmadı bundan sonra da olacağını düşünmüyorum. Bugün Türkiye bile bizi tanımıyorken tanınmayı beklemek doğru olmaz. Buna pek inancım yoktur.”