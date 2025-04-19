Silah aranıyor

Ömer KADİROĞLU

Girne’de 28 yaşındaki bir şahsı zorla kaçırarak depoya kapatıp darp eden, üstelik silahla tehdit eden Adem Kaya, Hacı Burak Tamer, Alper Nişancı, Hatip Yatak ve İbrahim Işık tutuklanarak, dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, zorla adam kaçırma, şiddet tehdidi ve darp” suçlarından yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, olayda kullanıldığı iddia edilen silahın bulunamadığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlıların 13 Nisan 2025 tarihinde, saat 05.10 raddelerinde Adem Kaya’yı darp ettiği ve Alper Nişancı’nın kız kardeşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle konuşmak için buluştukları O.A.’yı zorla Burak Temer’in kullanımında bulunan NE 136 plakalı aracı içerisine koyup Özdemir Özocak Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir kafenin arka kısmında bulunan depoya götürdüklerini söyledi.

Polis memuru; 5 zanlının O.A.’yı depoda elleri ve ayakları ile vücudunun muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp etiklerini ifade etti.

Polis; akabinde İbrahim Işık’ın belinde bulundurduğu tabancayı gösterip “Doğru düzgün otur, benim canımı sıkma seni delik deşik ederim” deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Tümü teminatla serbest

Polis; Adem Kaya’nın ise O.A.’nın cep telefonunu çaldığını ifade etti. Polis memuru; şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını ancak olayda kullanıldığı iddia edilen silahın bulunamadığını belirtti.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme; tüm zanlıların yurt dışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmalarına; Adem Kaya’nın 50 bin TL, diğer 4 zanlının 30’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına, Adem Kaya için bir kefilin 500 bin TL, diğer 4 zanlı için ise birer kefilin 350’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

