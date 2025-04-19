Ömer KADİROĞLU

Girne’de Kulis isimli eğlence mekanına sabaha karşı tabanca ile ateş açıldı, olayla ilgili yürütülen “Hayalet Operasyonu” kapsamında Abdürrahim Çelik, Nurullah Çaktırmaz, Hasan Cssan Bayram, Yalçın Demir ve Davut Baran Bayram tutuklandı. Olay yerinde yapılan 3 boş kovan ve 4 canlı mermi bulunarak emare olarak alınırken, saldırıda kullanıldığına inanılan 7.65 mm çapında tabanca ve şarjör de Dikmen’de bir araziye gömülü şekilde bulundu. Tutuklanan zanlılar dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; olayın dün sabaha karşı 01.00 sıralarında Mete Adanır Caddesi'nde meydana geldiğini ve can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını söyledi.

Polis; olayın ardından Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından düzenlenen “Hayalet Operasyonu” kapsamında, meselede zanlı olarak görülen Abdürrahim Çelik, Nurullah Çaktırmaz ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Hasan Can Bayram, Yalçın Demir ve Davut Baran Bayram’ın tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis; olayda kullanılan aracın tespit edildiğini ve araç içerisinde yapılan aramalarda, toplam 3 adet boş kovan ile 4 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Silahı gömdüler

Polis zanlılardan yapılan sorguda ise olayda kullanılan silahı Dikmen bölgesinde gömdüklerinin öğrenildiğini açıkladı. Polis memuru; 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjörün ise Dikmen’de bir arazi içerisinde gömülü şekilde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis; soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini, emare silahın balistik incelemesinin yapılacağını; ayrıca bölgede bulunan kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü belirterek, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2025, 09:54