Üçüncü şahıs aranıyor

Lefkoşa’da bir apartman dairesine girilerek dizüstü bilgisayar ve 350 Euro nakit para çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sou Hone Touda (E-27) ve Abdel Hamid Ziani

(E-22) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verilirken, duruşmada üçüncü bir şahsın arandığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis; 16 Nisan 2025 tarihinde saat 04.20’de Lefkoşa’da sakin A.M.’nin ikametgahına pencereden girildiğini ve 15 bin TL değerindeki dizüstü bilgisayar ile yatak odasındaki gardırop içinde muhafaza edilen 350 Euro paranın çalındığını belirtti. Polis; yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, eve giren şahsın Sou Hone Touda olduğunu tespit ettiklerini ve zanlıyı saat 16.00 sıralarında tutukladıklarını kaydetti. Polis; Sou Hone Touda'nın üzerinde yapılan aramada giydiği pantolonun cebinde 5 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis; zanlının sırt çantasında yapılan arama ise çalınan dizüstü bilgisayar ile şarj yerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis; yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde zanlı Ziani'nin tespit edildiğini, ayrıca suç ortağı olan bir kişinin de arandığını söyledi. Polis; aranan bir kişi ve alınması gereken ifadeler olduğuna vurgu yapıp, zanlıların aleyhinde 4 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

