Zeytinyağını da götürdü

Lefkoşa’da park halindeki araçtan marka 3 çift ayakkabı, kol saati, çakmak gibi eşyaların yanı sıra 4 şişe zeytinyağı da çalan Umut Yalçın, kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Umut Yalçın’ın Lefkoşa’da park halinde bulunan ML 672 plakalı araçtan 2 adet Powerbank, 4 şişe zeytinyağı, çakı, 2 adet puro çakmağını, 3 çift ayakkabı, aracın yedek anahtarını ve bir adet kol saatini çaldığını söyledi.

Polis, kamera görüntülerinden Umut Yalçın'ın tespit edildiğini, ayrıca defalarca aynı yere gittiğinin görüldüğünü ifade etti.

Polis, Umut Yalçın’ın 4 Mayıs’ta Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının araçtan çaldığı eşyaların bir kısmının yerini gösterdiğini belirtti.

7 gün daha hücrede

Polis, mesele ile ilgili olarak halen aranmakta olan emareler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının poliste 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı, 7 günlük tutukluluk süresine itiraz ederek, çaldığı tüm emareleri polise verdiğini öne sürdü.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.