Zihni Yılmaz 57 yaşındaydı

Ömer KADİROĞLU

Son günlerde artan ve ölümle sonuçlanan kazalara bir yenisi daha eklendi. Yeşilyurt’ta meydana gelen trafik kazasında 57 yaşındaki motosiklet sürücüsü Zihni Yılmaz hayatını kaybetti. Uzun yıllar Lefke Belediyesinde çalışan Yılmaz’ın vefatı sevenlerini üzdü. Yılmaz’ın hayatını kaybetmesiyle 1 Ocak 2024’ten bu yana kazalar sonucu toplam can kaybı 13’3 yükseldi.

Sürücü tutuklandı

Polisin açıklamasına göre, kaza dün saat 16.50 sıralarında, Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi.

İrfan Hasret (E-39), yönetimindeki UM 946 plakalı çift kabin araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, ambulansa yol vermeye çalışan Zihni Yılmaz yönetimindeki UE 564 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Zihni Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü İrfan Hasret tutuklanırken, Güzelyurt Polis Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Cevdet Demirel olay yerinde incelemelerde bulundu.

Toprağa verilecek

Lefke Belediyesi eski çalışanı Zihni Yılmaz’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Uzun yıllar belediyemizde çalışan ve emekli olan Zihni Yılmaz’ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi 3 Nisan 2024 tarihinde Yeşilyurt Camiinde kılınacak olan ikindi namazına müteakip Lefke Kabristanlığına defnedilecektir. Lefke Belediyesi olarak kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.”

Araç dere yatağına uçtu

Öte yandan Yeşilyurt - Gaziveren anayolu üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Medine Yalçın (K-30), yönetimindeki KJ 595 plakalı salon araç ile Gaziveren istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, köprü demir korkuluklarına çarptıktan sonra yaklaşık dört metre derinliğindeki dere yatağına düştü. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Medine Yalçın kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesine yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

