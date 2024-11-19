Sonunda oldu

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler dün sabah saatlerinde meclis başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladıktan sonra genel kurul toplantısı Başkan Vekili Fazilet Özdenefe tarafından açıldı. Hükümeti oluşturan 3 parti Meclis Başkanlığı için yeniden Ziya Öztürkler’i aday gösterdi.

Yapılan ilk tur seçimde Öztürkler 27 oy alarak Meclis Başkanı seçilmiş oldu.

CTP’nin adayı Fazilet Özdenefe, 27 kabul oyu ile yeniden Meclis Başkan Yardımcısı seçildi. Daha sonra İdari Amirlik için Yasemi Öztürk, divan katiplikleri için Hasan Küçük ve Fırtına Karanfil, Şifa Çolakoğlu ve Devrim Barçın görevlendirildi. Meclis Başkanı seçilmesinin ardından yazılı açıklama yapan Öztürkler, 2025 bütçesi toplantılarının bugün başlayacağını belirtti.

Özütrkler’den cesur adım

Meclis Başkanlığı krizi dün sabah Öztürkler’in görevinden istifasıyla çözüldü.

Öztürkler, görevinden kişisel iradesi ile istifa ettiğini duyurdu.

Öztürkler, istifa gerekçesini “bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve tartışmalara son vermek” olarak gösterdi.

Öztürkler’in istifa etmesinin ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Başkanlık Divanı Seçimi gündemi ile saat 14.30 sıralarında Meclis Başkanı Vekili Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı. Toplantıda, UBP, görevden istifa eden Ziya Öztürkler’i yeniden Meclis Başkanlığı’na aday gösterdi.

Toplantıda ilk olarak Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı’ndan istifası bilgiye sunuldu. Ardından Başkanlık Divanı seçimlerine geçildi.

UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun söz alarak, Başkanlık seçimi için Ziya Öztürkler’i aday gösterdi. Ardından oylamaya geçildi.

27 oyla yeniden seçildi

Öztürkler, ilk turda, kullanılan 48 oydan 27 kabul, 21 ret oyu alarak seçildi.

Öztürkler seçilmesinin arından kürsüden kısa bir konuşma yaptı. Yaşanan sıkıntılardan dolayı herkesten özür dileyerek sözlerine başlayan Öztürkler, önemli olanın çalışmaların yapılması olduğunu belirtti ve teşekkür etti.

Ardından oturuma 10 dakika ara verildi.

Özdenefe de 27 kabul oyu aldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı verilen aranın ardından devam etti.

CTP, Meclis Başkan Yardımcılığı’na Fazilet Özdenefe’yi aday gösterdi. Açıklamayı, CTP Grup Başkanvekili Sıla Usar İncirli yaptı.

Ardından oylamaya geçildi.

Özdenefe, 27 kabul, 15 ret oyuyla seçildi. Oylamada 6 kişinin oyu ise geçersiz kabul edildi.

Amirlik ve katip seçimi de yapıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda başkan ve başkan yardımcısının ardından idari amirlik ve katip seçimi yapıldı. İdari Amirliği’ne UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, divan katipliklerine UBP’den Hasan Küçük ve Fırtına Karanfil, CTP’den ise Şifa Çolakoğlu ve Devrim Barçın seçildi.

Oylamada Yasemi Öztürk için 37 kabul, 8 ret oyu verildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

Hasan Küçük 33 kabul, 11 ret, 2 geçersiz; Fırtına Karanfil 36 kabul, 7 ret, bir çekimser, 2 geçersiz; Devrim Barçın 27 kabul, 14 ret, bir çekimser, 4 geçersiz; Şifa Çolakoğlu 37 kabul, 6 ret, bir çekimser, 2 geçersiz oy aldı.