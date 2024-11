Sabırlar tükendi

Cemre Peral YANIKER

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), “üretimde yaşanan sıkıntılara duyarsızlaştığı” gerekçesiyle hükümeti protesto için yarın Lefkoşa'da ortak eylem yapacak.

Sanayiciler, esnaf ve zanaatkarların Lefkoşa Başbakanlık ışıklarındaki eylemi saat 10.00’da başlayacak.

KTSO ile KTEZO bugün Sanayi Odası'nda düzenledikleri basın toplantısında eyleme giden süreç hakkında basın mensuplarını bildirdi. Toplantıda ayrıca sektörlerdeki sorunlar ele alınarak, yapılması gerekenler ele alındı.

Basın toplantısında, KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç, KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci ve KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga söz aldı.

Oda yetkilileri, “son dönemde hükümetin politikaları nedeniyle üretim maliyetinin katlanarak arttığını ancak hiçbir tedbirin alınmadığını ve gerekli duyarlılığın gösterilmediğini” savundu. “Yerli istihdama desteğin unutulduğunu, elektrikte teşvikin sıfırlandığını ve yenilebilir enerjide sanayinin önü tıkandığını, sanayi bölgelerinde çöp sorunları ve altyapı eksiklikleri olduğunu” öne süren yetkililer, bunların işlerin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirtti. Oda yetkilileri, tüm sanayicilere, esnaf ve zanaatkarlara ve halka eyleme katılım çağrısında bulundu.

Kamacıoğlu: Her sabrın bir sonu var

KTSO Başkanı Kamacıoğlu, Sanayi Odası olarak bugüne kadar hep pozitif bir şekilde, sabırla ve diyalog yoluyla sanayicilerin haklarını korumaya çalıştıklarını kaydederek, “Ancak her sabrın bir sonu var. Maalesef artık gelinen noktanın sokaklara dökülüp, en azından sanayicinin varlığını ve ekonomik sıkıntılarını gösterme vaktidir.” dedi.

Kamacıoğlu, ürettikleri her ürünün rekabete uygun hale getirildiğine de dikkat çekerek, piyasadaki yerli ürünlerin fiyatlarına bakılması çağrısında bulundu. Kamacıoğlu, ülkede pahalılığın giderilmesinin çaresinin sanayiyi güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Hükümetle yürütülen toplantılarda hiçbir zaman olumsuz cevap almadıklarını ancak taleplerine yönelik hiçbir gelişmenin de olmadığını öne süren Kamacıoğlu, sanayinin kendi elektriğini üretmesine yönelik finansmanı bulunmuş projelerinin “arazi verilmemesi” nedeniyle yapılamadığını ileri sürdü.

Ardıç: Esnaf daha da çok etkileniyor

KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç da sorunlarının aynı olduğunu ancak küçük ölçekli esnafın bu yaşananlardan daha da kötü etkileniyor olduğunu kaydetti. Ardıç, tüm esnafı eyleme davet etti.

Tulga: Sanayi ve esnaf ilk defa birlikte eylem yapıyor

Sanayi ve esnafın ilk defa birlikte sokağa iniyor olduğuna dikkat çeken KTEZO Genel Koordinatörü Tulga ise, “politikalardan dolayı maliyet öyle bir noktaya geldi ki değil rekabet etmek, işletmeleri ayakta tutmak mümkün değildir.” dedi.

Asgari ücretin artıyor olduğuna ancak bunun alım gücünü artırmadığına işaret eden Tulga, asgari ücretin bir vergi politikasına dönüştüğünü savundu ve sadece maaş artırarak ilerlenemeyeceğini söyledi. Hükümetten destek beklediklerini kaydeden Tulga, “Üretiyoruz ama yalnızız. İnatla üretiyorken bir destek arayışındayız.” dedi.

Bahçeci: Üretim olmadan bir toplum var olamaz

KTSO Asbaşkanı Bahçeci de, sanayicinin aslında ihtiyacı olan destek, koruma veya teşviklerin hep göz ardı ediliyor olduğunu savunarak, üretim olmazsa bir toplumun var olamayacağını söyledi.

Odalar neler talep ediyor?

Eyleme ilişkin yapılan yazılı basın açıklamasında, odaların talepleri şu şekilde açıklandı:

“Elektrik teşviki ve yenilenebilir enerji kullanımı için üreticinin önünün açılması, sigorta prim desteği ve yerli istihdamın desteklenmesi, kapasite ve Kalitesi ile kendini kanıtlamış yerli üretim için sektörel bazda koruma politikalarının uygulanması, düşük faizli veya faiz destekli finansman imkânlarının hazırlanması, yerli üreticiye yatırım kolaylığının sağlanması ve yatırımın desteklenmesi, ihracatın artırılması için sektörel teşviklendirme politikalarının geliştirilmesi”