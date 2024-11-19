Hizmet sözü verdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinin ardından yazılı bir açıklama yaparak, "Şimdi hizmet zamanı" vurgusunu yaptı.

Başbakan Üstel, “Meclisimizin yasama çalışmalarını engelleyen ve günlerdir devam eden sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik, siyasi çıkarları değil, toplumun çıkarlarını önceleyerek samimi bir adım attık. Ortaya koyduğumuz duruş, hukuki bir görüşün değil, halkı önceleyen siyasi bir duruşun ifadesiydi" dedi.

Üstel, "Partimiz ve Meclis Başkanımız, ülkemizin ivedi ihtiyacı olan bütçe görüşmelerinin başlaması, bütçenin tamamlanması ve halkımıza hak ettiği hizmetin verilmesi adına geriye doğru değil, tam tersine sorunun çözümüne katkı sağlayacak ileriye, çözüme ve geleceğe doğru önemli bir adım atmıştır. Yaşanan bu sürecin sonunda, Sayın Meclis Başkanımızı yeniden aday göstererek ve ortaya güçlü bir irade koyarak hiçbir tartışmaya mahal vermeksizin meclis başkanımızı seçmiş durumdayız. Bu noktada gerek parti grubuma gerekse hükümet ortaklarımızın tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sürecin siyasi bir süreç olduğunu, bu süreçte siyasi tavırların etkili olduğunu defalarca vurgulamıştım" açıklamasını yapan Üstel, şöyle devam etti:

"Yaratılan tüm sıkıntılara rağmen iktidar olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek, halkımıza daha fazla zaman kaybettirmemek adına Meclis Başkan Yardımcısına da ilk turda ihtiyacı olan desteği vererek onu da seçmiş durumdayız. Bu Ulusal Birlik Partisinin samimiyetini ve siyasi teamüllere olan saygısının da açık bir kanıtı olmuştur. Bunu halkımızın takdirine bırakıyorum.

Yaşanan tüm olumsuzluklara, ortaya konan tüm siyasi oyunlara rağmen bugün tek yürek olarak bu sorunu da bitirmiş durumdayız. Şimdi hizmet etme zamanıdır. Şimdi meclisimizi çalıştırma zamanıdır. Şimdi bütçeyi geçirerek halkımızın ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirme zamanıdır. Şimdi çalışma zamandır. Bu vesileyle Meclis Başkanlık Divanına seçilen tüm milletvekillerini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

