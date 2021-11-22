‘Zor durumdayız’

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa Otobüs İşletmecileri Birliği Başkanı İsmail Gürsoy, öğrenci taşımacılığı yaptıklarını ancak düzenli ödenmedikleri için zor durumda olduklarını söyledi.
Gürsoy, pandemi nedeniyle okulların uzun süre kapandığını, taşımacılık yapanların kötü günler geçirdiğini söyledi.
Düzenli şekilde ödenemediklerinden yakınan Gürsoy, 2021-2022 yılı öğrenci taşıma sözleşmelerinin bir an önce yenilenmesini ve taşımacıya her ay düzenli ödeme yapılmasını, aksi taktirde otobüs işletmecilerinin eve ekmek götüremeyecek duruma geleceklerini dile getirdi.