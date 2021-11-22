banner493

‘Zor durumdayız’

banner514

Otobüs İşletmecileri Birliği Başkanı Gürsoy, öğrenci taşımacılığı yapanların düzenli şekilde ödenmediklerini belirtti

‘Zor durumdayız’
banner432

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Otobüs İşletmecileri Birliği Başkanı İsmail Gürsoy, öğrenci taşımacılığı yaptıklarını ancak düzenli ödenmedikleri için zor durumda olduklarını söyledi. 
Gürsoy, pandemi nedeniyle okulların uzun süre kapandığını, taşımacılık yapanların kötü günler geçirdiğini söyledi.

banner520
Diyalog’a konuşan Gürsoy, öğrenci taşıyarak geçimini sağlayan otobüs işletmecilerinin salgın döneminde hükümetten yardım alamadıklarını, normalleşme sürecinde de işlerin yoluna girmediğini belirtti.
Düzenli şekilde ödenemediklerinden yakınan Gürsoy, 2021-2022 yılı öğrenci taşıma sözleşmelerinin bir an önce yenilenmesini ve taşımacıya her ay düzenli ödeme yapılmasını, aksi taktirde otobüs işletmecilerinin eve ekmek götüremeyecek duruma geleceklerini dile getirdi. 

banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Kalp krizi şüphesi
Kalp krizi şüphesi
  1. KIBRIS

banner456

banner473