Suna ERDEN

Gaziantep’te çok iyi bir hazırlık yaparak 100 gram uyuşturucu maddeyi makatına yerleştirerek Ercan’a gelen Ömür Emirsoylu, ihbar üzerine harekete geçen polis narkotik ekibinin düzenlediği ‘Zula’ operasyonu’ sonucunda yakalandı.

Ercan Havaalanı’nda gözaltına alınan Emirsoylu’nun, önce röntgen ve tomografi çekilmesine izin vermediği, akabinde makatında uyuşturucu olduğunu itiraf ettiği açıklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Bu arada narkotik ekipleri Gazimağusa ve Girne bölgesinde de uyuşturucu madde ele geçirirken, 3 kişiyi tutukladı.

Duruşmada iddialar aktarıldı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Ömür Emirsoylu hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının midesinde veya makatında uyuşturucu madde ithal edeceğinin bilgisinin önceden alındığını söyledi.

Polis, 12 Ekim 2022 tarihinde, saat 15.28’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli ekipler tarafından; Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan Ömür Emirsoylu’nun tasarrufunda bulunan eşyalar ve üzerinde yapılan kontrolde herhangi kanunsuz bir şeye rastlanılmadığını belirtti. Polis, zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesine götürüldüğünü ancak ilk başta röntgen ve tomografi çekilmesini reddettiğini belirtti.

Polis, zanlının daha sonra makatında uyuşturucu madde olduğunu itiraf ettiğini anlattı. Polis, zanlının makat kısmında şeffaf koli bantlarına sarılı yaklaşık 100gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlının Alsancak’taki ikametgâhında mahkeme emriyle yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirten polis, suçla bağlantılı bir kişinin arandığını açıkladı. Polis, zanlının gönüllü ifadesinin araştırılacağını, uyuşturucunun analize gönderileceğini belirterek, bir gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Hem uyuşturucu hem para bulundu

Bu arada Gazimağusa’da, H.A.G’nin (E-23) evinde polisin yaptığı aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 4 bin 50 Euro, 17 bin 200 TL ve 40 Sterlin nakit para bulunarak emare alındı. Zanlı tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldı.

Girne’de de 2 kişi tutuklandı

Öte yandan Girne’de de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından U.Ç’nin (E-23) evinde yapılan aramada, içinde tütünle karışık Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık bir sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Meseleyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.Ş’nin (E-27) evinde yapılan aramada ise, yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilerek emare alındı. Bahse konu şahıslar ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan G.Y.(E-20) tutuklandı.

