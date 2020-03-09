Güney Kıbrıs’ın 4 sınır kapısını corona virüs gerekçesiyle kapatmasını protesto etmek için Kıbrıslı Türk ve Rumların gerçekleştirdiği eylemde Rum polisinin biber gazı kullanarak yaralanmalara sebep olması sert eleştirilere neden oldu.

Eylemde polisin tavrını ve Rum hükümetinin kapıları kapatma kararını eleştiren siyasi partiler, odalar, dernekler ve sivil toplum örgütleri virüse karcı işbirliği yapılması gerekirken, böylesi bir tavrın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Açıklamalarda, Rum hükümetinin asıl amacının KKTC ekonomisine darbe vurmak olduğu savunuldu.

Yenal Senin (Halkın Partisi Genel Başkanı)

“Güney, iki toplumlu sağlık komitelerinin görüşme yapmalarına rağmen tek taraflı bazı sınır kapılarını kapatarak ‘virüs’ bahanesinin arkasına saklanmıştır. Aslında bu gibi olayları daha önce Larnaka'ya inen ve oradan Kuzey’e geçmek isteyen önce Rus sonra İsrail vatandaşlarına da zorluk çıkararak yapmaya çalışmış ancak başaramamıştır. Eğer gerçek bahane corona virüsü olmuş olsaydı KKTC'de bu vakanın hiç görülmediğini unutmadan, Avrupa'da en çok ölümlü vakanın görüldüğü İtalya ile direkt uçuşu askıya alır o zaman samimiyetine belki inanırdık.

“Sorun Kıbrıs Türk tarafının ekonomik ablukaya alınma çabasıdır. Maalesef 2004’te BM Genel Sekreteri'nin de raporunda vurguladığı gibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adanın zenginliğini ve diğer değerlerini paylaşmaya hazır değildir.”

Özlem Gürkut (Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı)

“Bu kadar küçük bir coğrafyada salgın hastalık, doğal afet gibi durumlarda işbirliği yaparak ortak hareket etmenin başarılı olmak için tek seçenektir. Zaten bu amaçla kurulmuş olan ve halen faaliyette bulunan İki Toplumlu Sağlık ve Teknik İşler Komitesi de bu sebeple geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek corona virüs salgını ile ilgili iş birliğine yönelik ortak kararlar almıştır. Söz konusu toplantıda geçiş kapılarının kapatılmasına yönelik bir karar alındığı da bildirilmemiştir.

Hal böyleyken haksız bir gerekçeyle kapatılan geçiş noktalarından biri olan Lokmacı Geçiş Kapısında bugün gerçekleştirilen barışçı protesto eyleminde göstericilerin üzerine tazyikli su ve biber gazı sıkılmış olması hem orantısız bir güç kullanımı hem de toplum sağlığını tehdit eden gerçek bir durumdur.”

Erden Pekri (DP Gençlik Örgütü Başkanı)

Rum Polis güçlerinin biber gazı ile müdahale etmesi oldukça çirkin bir tavırken bunun yanı sıra olaylara tepkisiz kalmayıp, oradaki vatandaşlarımıza destek olmak adına eylem yerine giden Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn.Taçoy ve UBP Gençlik Örgütüne bizim kendi vatandaşlarımız tarafından yapılan sözlü saldırı ve yuhalama girişimi de kabul edilebilir değildir.

“Kaldı ki bu görmek istemediğimiz olayların barışı ve hümanistliği her yerde savunan kişiler tarafından yapılması daha da şaşırtıcıdır.”

Ahmet Savaşan (UBP MYK üyesi)

Alınan kararın virüse karşı mücadele ile ilgili hiçbir ilişkisi olmadığı ortadadır.

Bilhassa Lefkoşa Suriçi’nde açılan kafelerle kentimizin giderek daha cazip hale geldiği herkesin malumudur. Rum tarafı her geçen gün gerek turistlerin gerekse de Rumların artarak devam eden Kuzeye geçişlerini engellemek istemiştir.

Rum tarafı basit bir hata yapmış değildir, bize geleceğimizi göstermiştir.

Nitekim konu Ulusal Konseylerinde görüşülmüş ve bir parti dışında bütün partilerden destek almıştır. Sınır kapılarının kapanmasına destek veren partilerin hiçbiri sağlık sorunundan ve kapıların daha sonra açılacağından söz etmemiştir. Onlar kapıların mümkünse tümden kapatılmasını talep etmişlerdir. Durum açıktır. Rum tarafı soluk almamızı bile engellemeye çalışıyor. Rum tarafı bu eylemi ile Türk düşmanlığının devam ettiğini ve devam edeceğini gösteriyor.”