11 Mart’ta  sahneleniyor

Sena Büyükyılmaz’ın yazdığı ve Hakkı Can Erol’un yönettiği ‘Bina’ isimli tiyatro oyunu Girne’de seyirci ile buluşuyor. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunlarının oluşturduğu ‘Grift Tiyatro’ oyuncuları ile yerel oyuncular tarafından, Girne Belediyesi işbirliğinde sahnelenecek olan oyun, 11 Mart Salı ve 13 Mart Perşembe günleri saat 20.00'de, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda seyirci ile buluşuyor. Prömiyerini Ekim ayında İstanbul’da gerçekleştiren ve büyük beğeni toplayan tek perdelik oyunun bilet ücretleri 250 TL olarak açıklandı. Oyun biletlerinin www.kibrisbiletcim.com adresinden veya oyun gecesi Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden temin edilebileceği belirtildi.

Oyuncu kadrosu ve ekip

Bina oyunun kadrosunda Ayşe Keseroğlu, Tünay Konti, Deniz Bice, Güneş Arabul, Alper Buğutekin, Onur Tamer, Nejat Yıldız, Özgür Adıtatar yer alıyor. Yönetmen Yardımcısı koltuğunda Merve Demirel’in olduğu oyunda, Reji Asistanlığını Dilara Kavasoğlu üstleniyor. Dramaturg’lüğü Ceren Ertöz’ün yürüttüğü oyunun Süpervizörlüğünü ise Yeşim Özsoy ve Ayşe Sedef Ayter üstleniyor. Işık tasarımı Umut Rışvanlı, müzik Atilla Gündoğdu, hareket tasarımı Orçun Okurgan, dekor tasarımı Eylem Selim Güldiken, kostüm tasarımı Sude Nalcı ve video /afiş tasarımda Sena Büyükyılmaz isimleri yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025, 09:51