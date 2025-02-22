Önemli görevler üstlendi

Türkiye İş Bankası’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) 70. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa Girne Kapısı'nda bulunan Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene; Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin, banka yöneticileri, şube müdürleri ve çalışanlar katıldı. Saat 09.00'da gerçekleşen törende Akşahin, Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürlüğü adına Atatürk anıtına çelenk koydu.

2024 yılı sonu itibarıyla 53,5 milyar TL bilanço büyüklüğüyle KKTC’nin en büyük bankası olan İş Bankası, 2020-2023 döneminde dört kez Kurumlar Vergisi rekortmeni oldu.

Bankanın adadaki ilk hukuk müşavirliğini ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş yaptı. Denktaş, bu görevi şube açılışından 1960 yılına kadar sürdürdü.

Banka, Lefkoşa Şubesi’ni açtıktan sonra Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) örgütlenmesinde de rol üstlendi. TMT’nin ilk bayraktarı Ali Rıza Vuruşkan “İş Bankası müfettişi” sıfatıyla adaya geldi ve iki yıl boyunca bu kimlikle kendini gizleyerek hareketi örgütledi.

İlk şubesi Lefkoşa’da açıldı

Törende bir konuşma yapan KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924 yılında kurulan İş Bankası’nın, Kıbrıs’taki ilk şubesini 21 Şubat 1955’te Lefkoşa’da açtığını hatırlatarak, o günden bu yana Kıbrıs Türk halkının ekonomik gelişimine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını belirtti.

İş Bankası’nın, Kıbrıs Türk halkının ekonomik bağımsızlığını desteklemek amacıyla faaliyet gösterdiğini vurgulayan Akşahin, “1955’te açtığımız şube burada yaşayan Kıbrıslı Türklere sadece ekonomik bakımdan destek olmadı, aynı zamanda yanlarında olduğumuzu bilmeleri, hissetmeleri açısından onlara büyük moral verdi.” dedi.

“Sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz”

Akşahin, İş Bankası’nın yalnızca bir finans kurumu olmanın ötesinde; eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat alanlarında da önemli projelere imza attığını da belirterek, “Atatürk'ün kurduğu bir Cumhuriyet kurumu olarak, üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının sonunda Akşahin, Türkiye Cumhuriyeti ve İş Bankası’nın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ve İş Bankası’nın Kıbrıs’taki 70 yıllık geçmişinde emeği geçenleri saygıyla andı.

