İkamet izni de yok

Suna ERDEN

Lefkoşa'nın Metehan bölgesinde gündüz vakti 2 bin liralık alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi karnından bıçaklandı, bir kişi tutuklandı.

Kendisine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle M. Y.'ye maket bıçağıyla saldıran 36 yaşındaki Ensari Pamuk, araya giren S. G.'yi karnından yaraladı. Olayın ardından tutuklanan zanlı Pamuk

“Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlının ülkeye turist vizesiyle geldiği, izin süresi dolunca gitmediği ve 19 Aralık 2024 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 20 Şubat 2025 tarihinde saat 13.30’da Metehan bölgesinde yaşanan olayda zanlının, kendisine olan borcu ödemediği gerekçesiyle tasarrufundaki maket bıçağıyla M. V.’ye saldırdığını söyledi. Polis, bu esnada bıçağın araya giren S. G.'nin karın kısmına saplandığını ve 15 santim oluştuğunu belirtti. Polis, yaralanan S.G.’nin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve zanlıdan şikayetçi olmadığını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 19 Aralık 2024 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz olarak yaşadığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Türkiye vatandaşı olduğunu, ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Pişmanım dedi.

Savcı Behrat Mavioğlu, zanlının kısa sürede yargılanıp ülkesine gönderilmesi için 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.