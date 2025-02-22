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İkamet izni de yok

2 bin liralık alacak-verecek tartışması sırasında bıçaklı saldırıya geçen Ensari Pamuk bir kişiyi yaraladı

İkamet izni de yok
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Suna ERDEN

Lefkoşa'nın Metehan bölgesinde gündüz vakti 2 bin liralık alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi karnından bıçaklandı, bir kişi tutuklandı. 
Kendisine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle M. Y.'ye maket bıçağıyla saldıran 36 yaşındaki Ensari Pamuk, araya giren S. G.'yi karnından yaraladı. Olayın ardından tutuklanan zanlı Pamuk 
  “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlının ülkeye turist vizesiyle geldiği, izin süresi dolunca gitmediği ve 19 Aralık 2024 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtildi. 
Mahkemede olguları aktaran polis, 20 Şubat 2025 tarihinde saat 13.30’da Metehan bölgesinde yaşanan olayda zanlının, kendisine olan borcu ödemediği gerekçesiyle tasarrufundaki maket bıçağıyla M. V.’ye saldırdığını söyledi. Polis, bu esnada bıçağın araya giren S. G.'nin karın kısmına saplandığını ve 15 santim oluştuğunu belirtti. Polis, yaralanan S.G.’nin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve zanlıdan şikayetçi olmadığını belirtti.
 Polis, tutuklanan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 19 Aralık 2024 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz olarak yaşadığının tespit edildiğini açıkladı.
 Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Türkiye vatandaşı olduğunu, ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. 
 Mahkemede söz alan zanlı, “Pişmanım dedi.
Savcı Behrat Mavioğlu, zanlının kısa sürede yargılanıp ülkesine gönderilmesi için 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.
Mahkeme talebi onayladı. 

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YORUMLAR
Şahin
Şahin - 13 saat Önce

Hayvana bakın hayvana..Tipini siktiğiminin dağ adamı HRT.Allah bin belalarını versin pis yaratıkların...Allah bunları burada başımıza bela edenlerin de Allah bin belasını versin..Kapılar delik deşik burası sormagir hanı oldu,ipini koparan burada..Ne gelenin ne gidenin arayanı soranı yok..Ama gün gelecek bunların hesabı sorulacak bu Jet Ünal'dan...

Doğru Söz
Doğru Söz @Şahin - 11 saat Önce

Amin. Amin. Amin

Doğru Söz
Doğru Söz - 14 saat Önce

Olan bunlardan Allah Kurtarsın. 2 bin tl için bunlar anasını bile avradını bile bacısını bile kızını bile satar veya öldürür. Bunların genleri daha tam olarak insanlaşmadı. Bunlardan uzak. Uzak. Uzak YaRabbim. Amin

Murat
Murat - 5 saat Önce

Şuna baksanıza,yarı hayvan yarı insan ama daha fazla hayvana benzeyen bir mahlukat..Gittikleri girdikleri her yeri bok eden mahlukat bunlar..Dünyada istenmeyen mahlukat bunlar Allah tüketsin hepsini da...

Zarif
Zarif - 4 saat Önce

Dağdan mı geldi ormandan mı geldi kimbilir! Bu ficanın içi hayvan dışı insana benziyor..Her zaman saldırmaya hazır bir yaratık..Allah nasıl yaratmış bunları tövbeler olsun...

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